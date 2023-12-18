Литва передала Украине новый груз военной поддержки

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министерство обороны сообщает, что в пятницу Литва передала Украине новую партию военной поддержки.

Литовская армия доставила в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности. А еще – около тысячи раскладушек.

"Мы слышим срочные просьбы Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно призываем наших союзников сделать то же самое", - цитируется в сообщении министр обороны Арвидас Анушаускас.

По данным ведомства, помимо постоянной передачи военной техники и оборудования, Литва также активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

На 2024-2026 годы Литва запланировала новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 200 млн евро.

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