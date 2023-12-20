Литва передала Украине новую партию военной помощи: полевое снаряжение и сухие пайки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Reuters / Scanpix

Министерство обороны сообщает, что в среду Литва передала Украине новую партию военной помощи.

Литовская армия передала украинским солдатам полевое снаряжение и несколько десятков тысяч сухих продовольственных пайков.

"Различное полевое снаряжение крайне необходимо солдатам в зимнее время года. Каждый наш пакет поддержки – это еще один шаг к победе", – в пресс-релизе цитируется министр обороны Арвидас Анушаускас.

На прошлой неделе Литва передала Украине несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности. А еще – около тысячи раскладушек.

Как указывает Минобороны, помимо постоянной передачи военной техники и оборудования, Литва также активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

На 2024-2026 годы Литва запланировала новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 200 млн евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии