Литва передала Украине электрогенераторы и различные виды вооружения

В этом году в ответ на запросы Украины Литва уже доставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577 и М113, противодронные системы, оборудование, необходимое для зимнего сезона и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладушки и другую поддержку, указывается в пресс-релизе.