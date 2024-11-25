2024.11.25 14:36

Литва передала Украине электрогенераторы и различные виды вооружения

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ukrainos kariškė su Ukrainos vėliava rankose
Ukrainos kariškė su Ukrainos vėliava rankose
ФОТО: Alim Yakubov | Shutterstock

На прошлой неделе в Украину были доставлены электрогенераторы, запчасти для бронетехники М113, различные виды вооружения и их части, сообщило Министерство обороны.

В этом году в ответ на запросы Украины Литва уже доставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577 и М113, противодронные системы, оборудование, необходимое для зимнего сезона и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладушки и другую поддержку, указывается в пресс-релизе.

С начала войны Литва оказала Украине военную помощь на сумму более 705 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила один миллиард евро.

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