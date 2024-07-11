2024.07.11 14:47

Литва передала Украине боеприпасы, антидроны и раскладушки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Литва передала Украине боеприпасы, антидроны и раскладушки
Литва передала Украине боеприпасы, антидроны и раскладушки
ФОТО: kam.lt

В четверг Вооруженные силы Украины получили переданные Литвой антидроны, боеприпасы и раскладушки, сообщает Министерство обороны.

Как указывает министерство, в этом году в ответ на запросы Украины Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронемашины М577 и М113, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боекомплекты к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде и другую поддержку.

Подсчитано, что Литва оказала Украине военную поддержку, сумма которой составляет около 641 млн евро.

В этом году была предоставлена поддержка на сумму около 115 млн евро. Как указывает Минобороны, цель состоит в том, чтобы такая динамика поддержки сохранялась и в дальнейшем.

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