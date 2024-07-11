Литва передала Украине боеприпасы, антидроны и раскладушки

Как указывает министерство, в этом году в ответ на запросы Украины Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронемашины М577 и М113, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боекомплекты к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде и другую поддержку.

Подсчитано, что Литва оказала Украине военную поддержку, сумма которой составляет около 641 млн евро.