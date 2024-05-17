Литва передала Украине боеприпасы, антидроны и беспилотники

Сообщается, что в ответ на просьбы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетехнику М577, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде и другую поддержку.