Литва отрицает заявления Минска об атаках дронов: "Это провокация белорусского КГБ"

Тертель упомянул некие "острые чекистские мероприятия" для предотвращения ударов, подчеркнув, что работа по данному направлению продолжается, однако "детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным".

Тертель упомянул Украину, Литву и Польшу как страны, где готовятся удары и диверсии в отношении Беларуси. Несколько раз он повторил, что имеется конкретный план по захвату белорусских городов.

Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сказал, что такие заявление белорусской стороны - не новость.

По его словам, такой нарратив слышится уже давно, он особенно активизировался, когда в странах Балтии начались учения с участием НАТО. Похожие заявления в начале марта делал и Александр Лукашенко.