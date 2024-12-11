Литва обсуждает возвращение "детского" шампанского спустя 5 лет запрета

Если Сейм одобрит эти неоднозначно оцениваемые обществом поправки, то с предприятий, европейских юридических лиц и их филиалов в Литве будет снят запрет на производство и продажу продуктов питания, игрушек и других предназначенных для детей и подростков товаров, дизайн которых имитирует алкогольные напитки или их тару.
По словам А. Недзинскаса, проект направлен на отмену чрезмерных запретов на „детское“ шампанское и предоставление родителям возможности самим принимать решения о безалкогольных напитках для своих детей.
По его оценке, утверждение о том, что такие напитки, как „детское“ шампанское, прививают молодежи привычку к употреблению алкоголя, недостаточно обосновано.
„Безалкогольное вино, шампанское или пиво — визуально практически идентичные напитки, но в Литве дети могут покупать эти напитки без каких-либо ограничений. Нет возрастных ограничений на покупку безалкогольного шампанского или пива и вина, имитирующих алкогольные напитки, или их тару. Поэтому, исходя из принципа равенства, предлагается отменить ограничения на продажу детских напитков, имитирующих алкогольные напитки или их тару“, – говорит депутат от парламентской фракции Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) А. Недзинскас в пояснительной записке к документу.
По его словам, из-за действующего запрета страдает бизнес и экономика Литвы, поскольку жители едут в соседние страны Евросоюза (ЕС), например, в Польшу или Латвию, где нет запрета на приобретение таких напитков.
„К сожалению, литовское хозяйство не может производить эти напитки ни для внутреннего рынка, ни на экспорт“, – отмечает А. Недзинскас.
По его словам, практически ни в одной стране Евросоюза не запрещено ни производство, ни продажа „детского“ шампанского.
А. Недзинскас хотел бы, чтобы инициированные им законопоправки вступили в силу 1 апреля 2025 года.
ELTA напоминает, что 1 ноября 2019 года вступили в силу поправки к закону о контроле над алкоголем, запрещающие производство и продажу „детского“ шампанского, игрушек и других товаров, имитирующих алкогольные напитки или их тару.
Данными законопоправками, принятыми Сеймом 6 июня 2019 г., политики стремились укреплять здоровье детей, формировать культуру здорового образа жизни, снизить привычки употребления алкоголя. Как тогда заявили инициаторы этого проекта, „аграрии“ Сейма, шампанское или пунш, украшенное детскими аппликациями, развивает у молодежи привычку к употреблению алкоголя.