Литва обсуждает возвращение "детского" шампанского спустя 5 лет запрета

Если Сейм одобрит эти неоднозначно оцениваемые обществом поправки, то с предприятий, европейских юридических лиц и их филиалов в Литве будет снят запрет на производство и продажу продуктов питания, игрушек и других предназначенных для детей и подростков товаров, дизайн которых имитирует алкогольные напитки или их тару.

По словам А. Недзинскаса, проект направлен на отмену чрезмерных запретов на „детское“ шампанское и предоставление родителям возможности самим принимать решения о безалкогольных напитках для своих детей.

По его оценке, утверждение о том, что такие напитки, как „детское“ шампанское, прививают молодежи привычку к употреблению алкоголя, недостаточно обосновано.