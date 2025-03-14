Литва обсуждает финансирование обороны с Северным инвестиционным банком

„В сегодняшней геополитической ситуации мы должны рассмотреть все варианты финансирования оборонных инвестиций, поэтому финансовая дипломатия с руководителями соседних стран, европейскими и североевропейскими финансовыми институтами является одним из приоритетов для реализации литовских оборонных инвестиционных проектов“, – цитируется Р. Шаджюс в сообщении Министерства финансов.
„Северный инвестиционный банк является очень важным финансовым партнером нашего региона, который в долгосрочной перспективе может способствовать инвестициям в оборону“, – добавил он.
Министр подчеркнул, что самое главное на данный момент – реализация запланированных проектов, необходимых для обеспечения обороноспособности страны. Среди них – прием немецкой бригады, создание Литовской дивизии и развитие оборонной промышленности.
„Северный инвестиционный банк способствовал финансированию нескольких стратегически важных для Литвы проектов, особенно в обеспечении энергетической независимости Литвы, поэтому в контексте сегодняшних геополитических реалий мы хотим продолжить это партнерство с банком в сфере укрепления обороноспособности“, – сказал министр финансов.
По данным министерства, в ходе визита в Хельсинки Р. Шаджюс также встретится с Юсси Хаарасилтой, исполнительным вице-президентом финского агентства по финансированию бизнеса и экспортному кредитованию Finnvera, для обсуждения возможности сотрудничества с национальным банком развития ILTE.
Северный инвестиционный банк — международный финансовый институт, созданный в 1975 году странами Северной Европы – Швецией, Финляндией, Данией, Норвегией и Исландией. 1 января 2005 года членами СИБ стали Литва, Латвия и Эстония. Цель банка – финансирование проектов по повышению производительности и усилению защиты окружающей среды в государствах-членах.
Немногим ранее министр финансов заверил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит кредит для финансирования большей части строительства Руднинкайского военного городка, предназначенного для размещения бригады.
„С ЕИБ, который является представителем государственного сектора и владельцами которого являются все страны Евросоюза, достигнута принципиальная договоренность о том, что он будет участвовать в проекте строительства Руднинкайского городка в форме гигантского государственно-частного партнерства. Что это значит (…) обычно – лизинг, мы бы в лизинг построили военный городок (в Руднинкае – ELTA)“, – заявил в феврале Р. Шаджюс в эфире радиостанции LRT.