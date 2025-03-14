Литва обсуждает финансирование обороны с Северным инвестиционным банком

„С ЕИБ, который является представителем государственного сектора и владельцами которого являются все страны Евросоюза, достигнута принципиальная договоренность о том, что он будет участвовать в проекте строительства Руднинкайского городка в форме гигантского государственно-частного партнерства. Что это значит (…) обычно – лизинг, мы бы в лизинг построили военный городок (в Руднинкае – ELTA)“, – заявил в феврале Р. Шаджюс в эфире радиостанции LRT.