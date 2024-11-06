Литва облегчает закупку оружия для Украины: Кабмин предлагает поправки к закону

Поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами направлены на создание исключения для учреждений государственного управления Литвы в отношении приобретения оружия категории А, аксессуаров к оружию и боеприпасов. Поправки к закону предназначены для Центрального агентства управления проектами (ЦАУП), которое способствует реализации совместных проектов поддержки Европейского союза (ЕС) для Украины и проводит процедуры государственных закупок.
Аргументируется это тем, что, согласно действующей процедуре, деятельность посредника, в данном случае ЦАУП, запрещена для оружия категории А. Иными словами, исполнитель проектов поддержки не имеет права выступать посредником при заключении сделок купли-продажи оружия категории А и теряет всякую возможность реализовать часть совместных ЕС и других проектов, предназначенных для Украины.
Министерство внутренних дел, подготовившее проект, также утверждает, что поправки создадут условия для того, чтобы литовские учреждения стали более конкурентоспособными на международном рынке, конкурируя с учреждениями других стран Евросоюза за реализацию аналогичных проектов поддержки.