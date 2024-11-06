Литва облегчает закупку оружия для Украины: Кабмин предлагает поправки к закону

Поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами направлены на создание исключения для учреждений государственного управления Литвы в отношении приобретения оружия категории А, аксессуаров к оружию и боеприпасов. Поправки к закону предназначены для Центрального агентства управления проектами (ЦАУП), которое способствует реализации совместных проектов поддержки Европейского союза (ЕС) для Украины и проводит процедуры государственных закупок.