Литва не впустила 28 машин с белорусскими номерами после введения запрета на въезд

„С 00.00 час. 18 июля до сегодняшнего дня на Шальчининкском КПП не пропустили 28 автомобилей“, - сообщила Elta в среду главный специалист по связям с общественностью Вильнюсской территориальной таможни Индре Стрончикайте.
Как сообщалось ранее, за первые сутки на Шальчининкском КПП было остановлено 17 транспортных средств.
С 18 июля этого года легковые автомобили с белорусскими номерами больше не впускают на территорию Евросоюза. Прибывшим придется выехать или перерегистрироваться в течение полугода, сообщает Таможня Литвы.
В сообщении указывается, что запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя.
Представители таможни отмечают, что будут действовать определенные исключения. Они будут применяться до 16 августа текущего года в случае ввоза в Литву автомобилей, предназначенных для личного пользования, принадлежащих гражданину Беларуси, имеющему действующую визу или вид на жительство в Литве.
Исключение не будет применяться, если автомобиль находится в собственности юридических лиц или используется в коммерческих целях, говорится в сообщении.
Таможня Литвы сообщает, что легковые автомобили с белорусскими номерами, находящиеся на территории Евросоюза, а также Литвы, должны покинуть страну до 18 января следующего года.
Решение было принято во исполнение регламента ЕС.