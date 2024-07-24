Литва не впустила 28 машин с белорусскими номерами после введения запрета на въезд

„С 00.00 час. 18 июля до сегодняшнего дня на Шальчининкском КПП не пропустили 28 автомобилей“, - сообщила Elta в среду главный специалист по связям с общественностью Вильнюсской территориальной таможни Индре Стрончикайте.

Как сообщалось ранее, за первые сутки на Шальчининкском КПП было остановлено 17 транспортных средств.

С 18 июля этого года легковые автомобили с белорусскими номерами больше не впускают на территорию Евросоюза. Прибывшим придется выехать или перерегистрироваться в течение полугода, сообщает Таможня Литвы.

В сообщении указывается, что запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя.