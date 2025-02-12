Литва не подтверждает диверсии в Балтийском море, но ситуация остается напряженной

„Пока, кроме дезинформации, мы больше ничего больше не наблюдаем, потому что дезинформации действительно было большое количество. Я бы не расслаблялся, нам нужно следить, защищать критическую инфраструктуру, потому что, по нашим прогнозам, всё равно не успокоится. У нас есть несколько случаев диверсий в Европе, так что, возможно, эта критическая инфраструктура всегда находится под угрозой“, – сказал он.