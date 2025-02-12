Литва не подтверждает диверсии в Балтийском море, но ситуация остается напряженной

„Пока нет данных о том, что это (деятельность – ELTA) носит умышленный характер. Пока“, – сказал Д. Яунишкис журналистам после заседания Комиссии национальной безопасности (КНБ) в среду.
„Наша роль – наблюдать, получать всю возможную информацию и информировать, чтобы мы лучше подготовились“,– подчеркнул он.
Однако глава разведки подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряженной.
„Не думаю, что успокоилась, на мой взгляд, ситуация остается горячей и, видимо, будет накаляться. Питать иллюзии, что наши беспокойные соседи успокоятся, было бы просто наивно“, – подчеркнул Д. Яунишкис.
По его словам, ДГБ должно выступить с докладом об угрозах уже в начале марта.
Д. Яунишкис также обратил внимание на то, что в связи с синхронизацией, произошедшей на прошлой неделе, увеличился поток дезинформации.
„Пока, кроме дезинформации, мы больше ничего больше не наблюдаем, потому что дезинформации действительно было большое количество. Я бы не расслаблялся, нам нужно следить, защищать критическую инфраструктуру, потому что, по нашим прогнозам, всё равно не успокоится. У нас есть несколько случаев диверсий в Европе, так что, возможно, эта критическая инфраструктура всегда находится под угрозой“, – сказал он.
В конце января в Балтийском море был поврежден подводный оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC). В тот же день Швеция объявила о задержании судна, подозреваемого в повреждении оптического кабеля, соединяющего страну с Латвией.
В Рождество прекратили работу подводные электрические и телекоммуникационные кабели в Балтийском море, соединяющие Финляндию и Эстонию.
По предварительным данным финских сотрудников, основной версией повреждения электросоединения EstLink 2 является диверсия, так как 25 декабря, помимо электросоединения, в море были оборваны еще 3 кабеля.
Похожий инцидент был зафиксирован в Балтийском море в ноябре, когда были оборваны два телекоммуникационных кабеля между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Предполагается, что их намеренно оборвало китайское судно Yi Peng 3, которое в тот момент находилось в Балтийском море недалеко от места инцидента.