2025.02.12 13:54

Литва не подтверждает диверсии в Балтийском море, но ситуация остается напряженной

 
Жигимантас Шилобритас
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Darius Jauniškis
Darius Jauniškis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По словам директора Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса, на данный момент нет доказательств того, что подводные телекоммуникационные и электрические кабели в Балтийском море в последние месяцы были умышленно повреждены российскими или китайскими судами.

„Пока нет данных о том, что это (деятельность – ELTA) носит умышленный характер. Пока“, – сказал Д. Яунишкис журналистам после заседания Комиссии национальной безопасности (КНБ) в среду.

„Наша роль – наблюдать, получать всю возможную информацию и информировать, чтобы мы лучше подготовились“,– подчеркнул он.

Однако глава разведки подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряженной.

„Не думаю, что успокоилась, на мой взгляд, ситуация остается горячей и, видимо, будет накаляться. Питать иллюзии, что наши беспокойные соседи успокоятся, было бы просто наивно“, – подчеркнул Д. Яунишкис.

По его словам, ДГБ должно выступить с докладом об угрозах уже в начале марта.

Д. Яунишкис также обратил внимание на то, что в связи с синхронизацией, произошедшей на прошлой неделе, увеличился поток дезинформации.

„Пока, кроме дезинформации, мы больше ничего больше не наблюдаем, потому что дезинформации действительно было большое количество. Я бы не расслаблялся, нам нужно следить, защищать критическую инфраструктуру, потому что, по нашим прогнозам, всё равно не успокоится. У нас есть несколько случаев диверсий в Европе, так что, возможно, эта критическая инфраструктура всегда находится под угрозой“, – сказал он.

В конце января в Балтийском море был поврежден подводный оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC). В тот же день Швеция объявила о задержании судна, подозреваемого в повреждении оптического кабеля, соединяющего страну с Латвией.

В Рождество прекратили работу подводные электрические и телекоммуникационные кабели в Балтийском море, соединяющие Финляндию и Эстонию.

По предварительным данным финских сотрудников, основной версией повреждения электросоединения EstLink 2 является диверсия, так как 25 декабря, помимо электросоединения, в море были оборваны еще 3 кабеля.

Похожий инцидент был зафиксирован в Балтийском море в ноябре, когда были оборваны два телекоммуникационных кабеля между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Предполагается, что их намеренно оборвало китайское судно Yi Peng 3, которое в тот момент находилось в Балтийском море недалеко от места инцидента.

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