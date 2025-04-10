2025.04.10 11:34

Литва не изменит экспортную стратегию из-за отсрочки пошлин США

 
ru.DELFI.lt
Lukas Savickas
Lukas Savickas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

После того как президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной паузе перед вступлением в силу объявленных на прошлой неделе пошлин в отношении некоторых стран мира, министр экономики и инноваций Лукас Савицкас сказал, что Литва из-за этого не будет менять свой план по увеличению диверсификации экспортных рынков.

„Литва не меняет своего плана – мы будем способствовать диверсификации рынков экспорта. „90-дневная пауза“, введенная президентом США Дональдом Трампом, откладывает лишь половину ранее обещанных 20-процентных пошлин“, - сказал Л. Савицкас в комментарии, распространенном в четверг для СМИ.

В среду Д. Трамп объявил, что откладывает введение всеобщих пошлин на три месяца, оставив базовый тариф в 10 проц. для всех стран, за исключением Китая, для которого увеличивает пошлины до 125 проц.

По словам Л. Савицкаса, у литовского бизнеса нет времени ждать, „пока утихнут политические волнения по ту сторону Атлантики“.

„Проще говоря, 10 проц. уже фактически вступили в силу, поэтому это решение не меняет наш план. Это период неопределенности, в котором мы должны действовать, а не сидеть в кресле наблюдателя“, - подчеркнул министр.

Министерство экономики и инноваций на прошлой неделе запустило пакет помощи в размере 20 млн евро для предприятий страны, экспортирующих свою продукцию в США, он направлен на поиск новых рынков и диверсификацию экспорта.

„Диверсификация рынков – это не просто ответ на неопределенность, а наша долгосрочная цель. Пошлинная политика – это компетенция Евросоюза. Мы выступаем за единый ответ и общую экономическую логику, а не заложническую. Пауза – это хорошее время для разумных договоренностей“, - заверил Л. Савицкас.

Чтобы помочь литовским предприятиям, экспортирующим свою продукцию в США, Министерство иностранных дел (МИД) также открыло горячую линию для консультаций.

На прошлой неделе США объявили о планируемом введении 20-процентной пошлины на импорт из ЕС.

В прошлый четверг также вступил в силу 25-процентный тариф на автомобили, произведенные не в США.

В эту среду президент США объявил, что более 75 стран выразили готовность вести переговоры по тарифам, поэтому было решено в этот период применять значительно более низкие тарифы в размере 10 проц. к странам, которые еще не применили ответные тарифы.

Китай, немедленно принявший ответные меры, по словам президента США, проявил „неуважение к мировому рынку“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии