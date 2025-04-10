Литва не изменит экспортную стратегию из-за отсрочки пошлин США

„Литва не меняет своего плана – мы будем способствовать диверсификации рынков экспорта. „90-дневная пауза“, введенная президентом США Дональдом Трампом, откладывает лишь половину ранее обещанных 20-процентных пошлин“, - сказал Л. Савицкас в комментарии, распространенном в четверг для СМИ.

В среду Д. Трамп объявил, что откладывает введение всеобщих пошлин на три месяца, оставив базовый тариф в 10 проц. для всех стран, за исключением Китая, для которого увеличивает пошлины до 125 проц.

По словам Л. Савицкаса, у литовского бизнеса нет времени ждать, „пока утихнут политические волнения по ту сторону Атлантики“.