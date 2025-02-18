2025.02.18 17:04

Литва намерена сохранить американские войска, несмотря на заявления Пентагона

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

После того как на прошлой неделе государственный секретарь США Пит Хегсет предупредил союзников по НАТО в Европе, что присутствие американских войск на европейском континенте „не будет длиться вечно“, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас утверждает, что не стоит бояться подобных заявлений. По его словам, будут приложены все возможные усилия для обеспечения военного присутствия США в Литве.

„Не нужно вздрагивать каждый раз, когда слышишь какое-то громкое заявление. Мы приложим все усилия, чтобы американские войска не были выведены из Литвы“, - заверил журналистов Г. Палуцкас во вторник после заседания Трехстороннего совета.

Такой позиции придерживается и Офис президента. Как заявила во вторник Žinių radijas главный советник лидера страны Аста Скайсгирите, в интересах Литвы – сохранить военное присутствие США

На прошлой неделе министр обороны США П. Хегсет предупредил союзников по НАТО в Европе, чтобы они не думали, что присутствие американских войск на континенте „будет длиться вечно“, и призвал их к увеличению расходов на оборону.

По данным Штаба вооруженных сил США в Европе (EUCOM), в настоящее время в Европе дислоцировано около 78 тыс. американских военнослужащих, из них примерно 37 тыс. – в Германии.

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