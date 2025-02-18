Литва намерена сохранить американские войска, несмотря на заявления Пентагона

„Не нужно вздрагивать каждый раз, когда слышишь какое-то громкое заявление. Мы приложим все усилия, чтобы американские войска не были выведены из Литвы“, - заверил журналистов Г. Палуцкас во вторник после заседания Трехстороннего совета.

Такой позиции придерживается и Офис президента. Как заявила во вторник Žinių radijas главный советник лидера страны Аста Скайсгирите, в интересах Литвы – сохранить военное присутствие США

На прошлой неделе министр обороны США П. Хегсет предупредил союзников по НАТО в Европе, чтобы они не думали, что присутствие американских войск на континенте „будет длиться вечно“, и призвал их к увеличению расходов на оборону.