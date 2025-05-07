Литва намерена присоединиться к Европейской жандармерии

Министерство внутренних дел (МВД) представило такой проект на рассмотрение правительства после визита в Литву в июне прошлого года командующего Европейской жандармерией Ханса Вруга.

Целью представленного Кабинету министров проекта является получение одобрения правительства на присоединение Литвы к этим силам и предоставление министру внутренних дел права обратиться от имени страны к комитету организации с просьбой стать полноправным членом.

Ожидается, что это позволит Литве активно участвовать в процессе укрепления европейской безопасности, в том числе в различных миссиях и операциях, организуемых Eurogendfor, связанных с управлением кризисами, поддержанием мира и восстановлением стабильности.