Литва намерена присоединиться к Европейской жандармерии

Министерство внутренних дел (МВД) представило такой проект на рассмотрение правительства после визита в Литву в июне прошлого года командующего Европейской жандармерией Ханса Вруга.
Целью представленного Кабинету министров проекта является получение одобрения правительства на присоединение Литвы к этим силам и предоставление министру внутренних дел права обратиться от имени страны к комитету организации с просьбой стать полноправным членом.
Ожидается, что это позволит Литве активно участвовать в процессе укрепления европейской безопасности, в том числе в различных миссиях и операциях, организуемых Eurogendfor, связанных с управлением кризисами, поддержанием мира и восстановлением стабильности.
„Такой статус откроет больше возможностей для Службы общественной безопасности (СОБ) для сотрудничества с жандармерией других государств-членов Европейского союза, для приобретения и обмена опытом, знаниями и передовой практикой, для участия в различных учебных курсах для членов Eurogendfor, а также для использования технологий и ресурсов, имеющихся в Eurogendfor, для укрепления возможностей СОБ“, - говорится в проекте, подготовленном Министерством внутренних дел.
Статус члена также предоставит Литве право голоса при решении важных вопросов Eurogendfor, таких, как прием новых членов или участие в финансовом управлении организацией.
Отмечается, что с 15 декабря 2009 года СОБ имеет статус партнера Eurogendfor, а с 15 августа 2022 года – право делегировать офицера связи в главный штаб сил в Италии.
В настоящее время статус полноправных членов организации имеют Франция, Италия, Испания, Португалия, Нидерланды, Румыния и Польша. Наблюдателями Eurogendfor являются Турция и Молдова, а с прошлого года этого статуса добивается также Украина.
Основная цель Eurogendfor – содействовать управлению кризисами путем обеспечения безопасности и общественного порядка по запросу Европейского союза, Организации Объединенных Наций, НАТО или других международных организаций.