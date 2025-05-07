2025.05.07 14:11

Литва намерена присоединиться к Европейской жандармерии

 
Elta
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
Lietuva ketina prisijungti prie Europos žandarmerijos pajėgų
Lietuva ketina prisijungti prie Europos žandarmerijos pajėgų
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Правительству представлено предложение о присоединении Литвы к Европейской жандармерии (Eurogendfor), которая выполняет функции военной полиции.

Министерство внутренних дел (МВД) представило такой проект на рассмотрение правительства после визита в Литву в июне прошлого года командующего Европейской жандармерией Ханса Вруга.

Целью представленного Кабинету министров проекта является получение одобрения правительства на присоединение Литвы к этим силам и предоставление министру внутренних дел права обратиться от имени страны к комитету организации с просьбой стать полноправным членом.

Ожидается, что это позволит Литве активно участвовать в процессе укрепления европейской безопасности, в том числе в различных миссиях и операциях, организуемых Eurogendfor, связанных с управлением кризисами, поддержанием мира и восстановлением стабильности.

„Такой статус откроет больше возможностей для Службы общественной безопасности (СОБ) для сотрудничества с жандармерией других государств-членов Европейского союза, для приобретения и обмена опытом, знаниями и передовой практикой, для участия в различных учебных курсах для членов Eurogendfor, а также для использования технологий и ресурсов, имеющихся в Eurogendfor, для укрепления возможностей СОБ“, - говорится в проекте, подготовленном Министерством внутренних дел.

Статус члена также предоставит Литве право голоса при решении важных вопросов Eurogendfor, таких, как прием новых членов или участие в финансовом управлении организацией.

Отмечается, что с 15 декабря 2009 года СОБ имеет статус партнера Eurogendfor, а с 15 августа 2022 года – право делегировать офицера связи в главный штаб сил в Италии.

В настоящее время статус полноправных членов организации имеют Франция, Италия, Испания, Португалия, Нидерланды, Румыния и Польша. Наблюдателями Eurogendfor являются Турция и Молдова, а с прошлого года этого статуса добивается также Украина.

Основная цель Eurogendfor – содействовать управлению кризисами путем обеспечения безопасности и общественного порядка по запросу Европейского союза, Организации Объединенных Наций, НАТО или других международных организаций.

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