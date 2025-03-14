Литва может пересмотреть запрет на ядерное оружие: министр обороны заговорила о поправках в Конституцию

„Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определенные реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства“, - заявила Д. Шакалене журналистам в пятницу.

Статья 137 Конституции гласит, что „на территории Литовской Республики не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств“.

Политик отметила, что конкретных предложений от союзников нет. Однако, по ее словам, Литва должна быть готова к принятию соответствующих решений в случае изменения ситуации.