За последний месяц внутри- и внешнеполитические процессы Литвы, а также завершившиеся три недели назад парламентские выборы получили большое внимание в российских и белорусских СМИ. Как отмечают аналитики Литовской армии, наиболее распространенные нарративы пророссийских СМИ изображали Литву как несамостоятельную страну, зависящую от влияния западных стран. Кроме того, подчеркивается, что СМИ враждебных стран нередко осуждают антироссийскую направленность Литвы, которая якобы наносит вред не только экономике страны, но и населению.
В российских СМИ уделяется внимание обороноспособности Литвы
По мнению аналитиков, прошедший 17 октября в Вильнюсе бизнес-форум также привлек внимание СМИ враждебных стран. На нем было представлено исследование, проведенное вашингтонским центром New generation warfare совместно с литовскими военными экспертами, которое показало, что Литва в случае российского вторжения сможет самостоятельно выстоять в течение 10 дней только в том случае, если на оборону будет дополнительно выделяться 10 млн евро.
„Такой 10-дневный период необходим для того, чтобы союзники по НАТО могли принять решения, отправить своих союзников и помочь атакованной Литве“, - заявил глава организации „Сильны вместе“ Эдмундас Якилайтис, представляя результаты исследования.
Правда, сам агрессор с таким сценарием не был согласен. Хотя враждебно настроенные СМИ создают имидж России как мирной страны, после форума в СМИ не было недостатка в сообщениях о том, что она может оккупировать Литву всего за один день.
Как указывает Литовская армия, российские СМИ не только принижали обороноспособность Литвы, но и критиковали НАТО. Согласно широко используемой пророссийской версии, Альянс использует Украину для борьбы против России, а западные политики лишь приближают мир к ядерному конфликту.