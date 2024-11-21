За последний месяц внутри- и внешнеполитические процессы Литвы, а также завершившиеся три недели назад парламентские выборы получили большое внимание в российских и белорусских СМИ. Как отмечают аналитики Литовской армии, наиболее распространенные нарративы пророссийских СМИ изображали Литву как несамостоятельную страну, зависящую от влияния западных стран. Кроме того, подчеркивается, что СМИ враждебных стран нередко осуждают антироссийскую направленность Литвы, которая якобы наносит вред не только экономике страны, но и населению.