Литва – лидер в предпринимательстве, но бюрократия остается проблемой

„Что касается любых рейтингов, я вообще не очень им доверяю, потому что всегда нужно смотреть на методологию. (...) Сегодня ситуация с чрезмерным регулированием в Литве действительно очень плохая. Об этом говорят не только бизнес-ассоциации, но даже простые люди и профсоюзы“, - заявил Г. Палуцкас журналистам во вторник после заседания Трехстороннего совета.
„Одним из приоритетов правительства является борьба с чрезмерным регулированием и бюрократией. Кстати, весь Евросоюз начинает с этим бороться“, - сказал он.
Премьер-министр подчеркнул, что борьба с бюрократией в целях повышения эффективности ведется в общеевропейском масштабе. Однако, по его словам, инициативу должны проявить сами государства, в том числе и Литва.
На заседании Трехстороннего совета представители бизнеса также упомянули сохраняющиеся проблемы, вызванные бюрократией, даже после того, как Литва получила хорошую оценку.
Как сообщило во вторник Министерство экономики и инноваций, Литва, согласно последним данным Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024/2025, в Глобальном индексе предпринимательства занимает 2-е место.
Отмечается, что в последние годы доверие бизнеса в Литве росло быстрее, чем в среднем по ЕС, страх открыть бизнес снизился, использование искусственного интеллекта в бизнесе увеличилось более чем на 30 проц., а количество стартапов растет быстрее, чем во многих странах ЕС.