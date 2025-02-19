2025.02.19 09:11

Литва – лидер в предпринимательстве, но бюрократия остается проблемой

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Felix Vogel/imageBROKER/Shutterstock | Vida Press

Во вторник Global Entrepreneurship Monitor (GEM) объявил, что Литва заняла второе место в Глобальном индексе предпринимательства 2024/2025, в свою очередь премьер-министр Гинтаутас Палуцкас считает, что эти данные не обязательно отражают реальную ситуацию, поскольку бизнес в Литве по-прежнему сталкивается с чрезмерным регулированием.

„Что касается любых рейтингов, я вообще не очень им доверяю, потому что всегда нужно смотреть на методологию. (...) Сегодня ситуация с чрезмерным регулированием в Литве действительно очень плохая. Об этом говорят не только бизнес-ассоциации, но даже простые люди и профсоюзы“, - заявил Г. Палуцкас журналистам во вторник после заседания Трехстороннего совета.

„Одним из приоритетов правительства является борьба с чрезмерным регулированием и бюрократией. Кстати, весь Евросоюз начинает с этим бороться“, - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что борьба с бюрократией в целях повышения эффективности ведется в общеевропейском масштабе. Однако, по его словам, инициативу должны проявить сами государства, в том числе и Литва.

На заседании Трехстороннего совета представители бизнеса также упомянули сохраняющиеся проблемы, вызванные бюрократией, даже после того, как Литва получила хорошую оценку.

Как сообщило во вторник Министерство экономики и инноваций, Литва, согласно последним данным Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024/2025, в Глобальном индексе предпринимательства занимает 2-е место.

Отмечается, что в последние годы доверие бизнеса в Литве росло быстрее, чем в среднем по ЕС, страх открыть бизнес снизился, использование искусственного интеллекта в бизнесе увеличилось более чем на 30 проц., а количество стартапов растет быстрее, чем во многих странах ЕС.

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