Литва – лидер в предпринимательстве, но бюрократия остается проблемой

„Что касается любых рейтингов, я вообще не очень им доверяю, потому что всегда нужно смотреть на методологию. (...) Сегодня ситуация с чрезмерным регулированием в Литве действительно очень плохая. Об этом говорят не только бизнес-ассоциации, но даже простые люди и профсоюзы“, - заявил Г. Палуцкас журналистам во вторник после заседания Трехстороннего совета.