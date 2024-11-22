Литва, Латвия и Эстония обсудили меры противодействия гибридным угрозам в регионе

„Самый важный урок, который мы извлекли, заключается в том, что у нас прочное сотрудничество между Эстонией и Финляндией, которое я бы посоветовал наладить и между странами Балтии. Мы говорили об этом сегодня, и в будущем мы должны договориться о том, что любая из стран Балтии может сделать в определенных аспектах, потому что возможность восстановить все, что было повреждено, очень важна“, - сказал он.