Литва, Латвия и Эстония обсудили меры противодействия гибридным угрозам в регионе

„Мы должны сохранять спокойствие, но также внимание и бдительность, быть готовыми к решительному и общему ответу“, - сказала И. Шимоните на пресс-конференции в пятницу.
Временная глава правительства подчеркнул, что с начала масштабной войны в Украине особое внимание уделяется защите критической инфраструктуры, но не менее важно говорить о сотрудничестве в ликвидации последствий подобных инцидентов.
„На прошлой неделе в Балтийском море были зафиксированы повреждения кабеля, что подтвердило важность координации между странами Балтийского моря. (...) Однако такие инциденты случаются, и они могут произойти по разным причинам. (Важно – ELTA) максимально сотрудничать в ликвидации последствий таких инцидентов, потому что от этого также зависит жизнеспособность наших экономик и предоставление определенных услуг“, - пояснила она.
По словам И. Шимоните, причины инцидента в Балтийском море на данный момент неизвестны, и пока не исключено, что это произошло случайно. Однако, по ее словам, этот вопрос в любом случае будет поднят в формате НАТО.
„Нам не хотелось бы привязываться к конкретному событию, поскольку мы пока не знаем истинных причин этого происшествия. Бывают случаи, когда они просто происходят (...), хотя также естественно, что наша первоначальная реакция в этом регионе, что бы ни случилось, всегда будет одинаковой“, - сказал И. Шимоните.
Премьер-министр Эстонии: нам есть чему поучиться у эстонско-финляндского партнерства
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что страны Балтии могут извлечь уроки из сотрудничества между Финляндией и Эстонией после инцидента в октябре 2023 года, когда подводный газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию, был поврежден якорем китайского грузового судна.
„Самый важный урок, который мы извлекли, заключается в том, что у нас прочное сотрудничество между Эстонией и Финляндией, которое я бы посоветовал наладить и между странами Балтии. Мы говорили об этом сегодня, и в будущем мы должны договориться о том, что любая из стран Балтии может сделать в определенных аспектах, потому что возможность восстановить все, что было повреждено, очень важна“, - сказал он.
По мнению К. Михала, важно также совершенствовать системы мониторинга, чтобы можно было точно знать, что конкретно происходит на море и, в случае нарушений, где необходим ремонт.
„Следующая тема, которую мы обсудим на предстоящей встрече с государствами региона Балтийского моря, – это системы наблюдения. Нам нужно знать, что, где и когда происходит, куда что движется и где у нас есть проблемы“, - пояснил он.
ELTA напоминает, что в воскресенье утром в Балтийском море были оборваны телекоммуникационные кабели, протянутые между Литвой и Швецией, а также Германией и Финляндией. По словам директора Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантаса Виткаускаса, по действующей версии, два зафиксированных инцидента произошли далеко друг от друга, за пределами территориальных вод Литвы.