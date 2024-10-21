2024.10.21 13:18

Литва и Украина обсудили "план победы": он будет реализован только путем предоставления гарантий безопасности

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuvos ir Ukrainos vėliavos
Lietuvos ir Ukrainos vėliavos
ФОТО: Aritra Deb | Shutterstock

Участники состоявшейся в Вильнюсе совместной сессии Сейма Литвы и Верховной Рады Украины участники обсудили „План победы“, представленный на прошлой неделе президентом этой страны Владимиром Зеленским.

„Сильная политическая поддержка Сейма Литвы необходима для консолидации международной поддержки плана победы Украины, который может быть полностью реализован только путем предоставления устойчивых гарантий безопасности – путем принятия Украины в НАТО и предоставления ей гарантий безопасности статьи 5 Договора НАТО“, - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, в понедельник участники сессии договорились продолжать поддерживать региональное и многостороннее военное сотрудничество между парламентами Литвы и Украины, а также развивать межпарламентские отношения между Украиной и странами Балтии, Польшей и Северной Европы. А также – поддерживать совместные проекты в сферах обеспечения прав человека, устойчивости общества, исторической памяти и военного сотрудничества.

„(Участвовавшие в сессии Ассамблеи политики) подтвердили, что они будут тесно сотрудничать для расширения и эффективизации санкций против России и ее стран-сателлитов, а также для предотвращения обхода этих санкций“, - говорится в заявлении.

В ходе сессии положительно оценен план правительства Литвы по выделению 0,25 проц. годового валового внутреннего продукта (ВВП) страны на нужды безопасности и обороны Украины. В совместном заявлении выражается надежда, что аналогичные показатели сохранятся и в будущем.

Кроме того, на заседании было подчеркнуто, что важнейшим общим приоритетом для парламентов стран остается победа Украины.

Совместное заявление подписали заместитель председателя делегации Верховной Рады Украины в Ассамблее Павел Сушко и председатель делегации Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис.

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