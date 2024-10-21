Литва и Украина обсудили "план победы": он будет реализован только путем предоставления гарантий безопасности

„Сильная политическая поддержка Сейма Литвы необходима для консолидации международной поддержки плана победы Украины, который может быть полностью реализован только путем предоставления устойчивых гарантий безопасности – путем принятия Украины в НАТО и предоставления ей гарантий безопасности статьи 5 Договора НАТО“, - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, в понедельник участники сессии договорились продолжать поддерживать региональное и многостороннее военное сотрудничество между парламентами Литвы и Украины, а также развивать межпарламентские отношения между Украиной и странами Балтии, Польшей и Северной Европы. А также – поддерживать совместные проекты в сферах обеспечения прав человека, устойчивости общества, исторической памяти и военного сотрудничества.