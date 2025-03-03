2025.03.03 15:30

Литва и Украина договорились о совместном развитии оборонной промышленности в Литве

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Представители Литвы и Украины достигли стратегического соглашения о развитии украинской оборонной промышленности в Литве в ходе встречи, состоявшейся в Киеве, сообщает Министерство обороны.

„Украинская оборонная промышленность имеет невероятный потенциал стать игроком мирового уровня благодаря своему высокому уровню экспертизы, основанному на непосредственном боевом опыте, мотивации и компетентности инженеров, а также ориентированному на будущее мышлению ключевых лиц, принимающих решения в отрасли“, - цитируется в сообщении министр Довиле Шакалене.

„Литва продолжит инвестировать в украинскую оборонную промышленность, закупая у Украины для Украины. На эти цели уже выделена сумма в 20 млн евро, и она будет расти. Однако мы стремимся к еще более тесному сотрудничеству – развитию совместного литовско-украинского производства вооружений как в Литве, так и в Украине“, - добавила она.

Министерство обороны отмечает, что по соображениям безопасности конкретные виды вооружений, подпадающие под действие соглашения, не могут быть разглашены.

Ожидается, что в ближайшее время в Литве пройдут встречи представителей Литвы и Украины, на которых будут обсуждаться детали реализации соглашения.

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