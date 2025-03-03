Литва и Украина договорились о совместном развитии оборонной промышленности в Литве

„Украинская оборонная промышленность имеет невероятный потенциал стать игроком мирового уровня благодаря своему высокому уровню экспертизы, основанному на непосредственном боевом опыте, мотивации и компетентности инженеров, а также ориентированному на будущее мышлению ключевых лиц, принимающих решения в отрасли“, - цитируется в сообщении министр Довиле Шакалене .

„Литва продолжит инвестировать в украинскую оборонную промышленность, закупая у Украины для Украины. На эти цели уже выделена сумма в 20 млн евро, и она будет расти. Однако мы стремимся к еще более тесному сотрудничеству – развитию совместного литовско-украинского производства вооружений как в Литве, так и в Украине“, - добавила она.