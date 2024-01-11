Литва и Украина будут сотрудничать в оборонно-охранной отрасли

Также были подписаны первые протоколы о намерениях между литовскими производителями и Украиной. Протоколы с украинским госконцерном "Укроборонпром" подписали четыре компании-разработчики инновационной продукции для литовского оборонно-промышленного комплекса – RSI Europe, NT Service, DMEXS, Brolis Semiconductors.

В ходе церемонии, состоявшейся в президентском дворце Литвы, с участием президентов обоих государств, было принято решение о создании добавленной стоимости в Украине и Литве путем развития автономных систем и технологий кибербезопасности, разминирования, беспилотных и других оборонно-охранных систем и технологий, а также путем разработки новых продуктов.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет обеспечивать связь с украинскими государственными организациями и руководством и поддерживать инициативы промышленного развития в Украине, а ЛАООП поможет украинской стороне поддерживать контакт с субъектами оборонной промышленности Литвы.