Литва и США подписали соглашение о безопасности поставок товаров и услуг в сфере обороны

Соглашение было подписано на прошлой неделе, 27 октября, во время визита заместителя министра национальной обороны Греты Моники Тучкуте в Вашингтон.
Как сообщило Минобороны, во время встреч с заместителем министра обороны США Уильямом ЛаПланте и директором Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности министерства обороны США Джеймсом Хершем, замминистра заверили, что Вашингтон понимает ситуацию с безопасностью в Литве и поэтому прилагает все усилия для быстрого обеспечения реализации проектов по закупкам и своевременной поставки необходимого вооружения и техники в Литву.
"Данное соглашение поможет Литве и впредь оставаться в приоритетах правительства США при принятии решений о продаже вооружения и техники. Это особенно актуально сейчас, когда из-за войны в Украине, агрессивного поведения Китая, последних событий в Израиле спрос на оружие и технику во всем мире растет, а предложение еще не налажено должным образом. Литве важно иметь еще одно подтверждение того, что, в случае необходимости, неотложные и критические нужды обороны будут быстро и эффективно обеспечены", – заявила замминистра в пресс-релизе Минобороны.
В настоящее время только лишь с Соединенными Штатами Литва реализует более 60 проектов по закупкам. Фонды помощи США, ежегодно выделяемые Литве и другим странам Балтии, дополнительно способствуют более быстрому развитию обороноспособности Литвы.
До конца этого года Литва и США подпишут соглашение о закупке ракет AMRAAM.
Ранее с американцами было заключено соглашение о закупке артиллерийских систем HIMARS, контракты на закупку бронированных внедорожников JLTV, вертолетов Black Hawk и беспилотников Switchblade. Кроме того, Литва уже много лет закупает у США противотанковые ракетные комплексы Javelin и различное оборудование связи.