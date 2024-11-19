2024.11.19 15:44

Литва и Швеция подписали протокол о намерениях в сферах оборонной промышленности и ПВО

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuva ir Švedija pasirašė ketinimų susitarimą dėl gynybos pramonės ir oro gynybos
Lietuva ir Švedija pasirašė ketinimų susitarimą dėl gynybos pramonės ir oro gynybos
ФОТО: KAM

Исполняющий обязанности министра обороны Лауринас Кащюнас и министр обороны Швеции Пол Йонсон в Брюсселе подписали протокол о намерениях. Он закрепляет более тесное сотрудничество между Литвой и Швецией в сферах оборонной промышленности и противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщило Министерство обороны, союзники по НАТО договорились искать возможности размещения шведских средств ПВО в Литве и более интенсивно сотрудничать в оборонной промышленности.

„Протокол о намерениях между Литвой и Швецией не только укрепит обороноспособность Литвы, но и отражает региональную солидарность и единый ответ на вызовы безопасности. Эти соглашения уже воплощаются в жизнь. В ближайшее время Литва планирует закупить у Швеции гусеничные БМП. Мы также обсуждаем со Швецией их вклад в реализацию ротационной модели ПВО НАТО“, - заявил министр обороны Л. Кащюнас.

Ротационная модель противовоздушной обороны НАТО предназначена для повышения боеготовности возможностей противовоздушной и противоракетной обороны Альянса. На основе этой инициативы по принципу ротации развертываются союзные наземные системы ПВО и дополнительные авиационные средства.

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны, страны также обратили внимание на стратегическое значение Балтийского моря и договорились стремиться к более тесному сотрудничеству в укреплении защиты портов и береговой обороны.

В протоколе о намерениях подчеркнута важность долгосрочной поддержки Украины. Литва и Швеция продолжат поддерживать обучение украинских солдат, инициативы по разминированию и предоставлять финансовую и практическую помощь, чтобы помочь стране достичь своей стратегической цели – членства в НАТО и ЕС. Швеция подтвердила свое намерение внести свой вклад в Коалицию по разминированию, возглавляемую Литвой и Исландией.

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