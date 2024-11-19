Литва и Швеция подписали протокол о намерениях в сферах оборонной промышленности и ПВО

Как сообщило Министерство обороны, союзники по НАТО договорились искать возможности размещения шведских средств ПВО в Литве и более интенсивно сотрудничать в оборонной промышленности.
„Протокол о намерениях между Литвой и Швецией не только укрепит обороноспособность Литвы, но и отражает региональную солидарность и единый ответ на вызовы безопасности. Эти соглашения уже воплощаются в жизнь. В ближайшее время Литва планирует закупить у Швеции гусеничные БМП. Мы также обсуждаем со Швецией их вклад в реализацию ротационной модели ПВО НАТО“, - заявил министр обороны Л. Кащюнас.
Ротационная модель противовоздушной обороны НАТО предназначена для повышения боеготовности возможностей противовоздушной и противоракетной обороны Альянса. На основе этой инициативы по принципу ротации развертываются союзные наземные системы ПВО и дополнительные авиационные средства.
Как сообщается в пресс-релизе Минобороны, страны также обратили внимание на стратегическое значение Балтийского моря и договорились стремиться к более тесному сотрудничеству в укреплении защиты портов и береговой обороны.
В протоколе о намерениях подчеркнута важность долгосрочной поддержки Украины. Литва и Швеция продолжат поддерживать обучение украинских солдат, инициативы по разминированию и предоставлять финансовую и практическую помощь, чтобы помочь стране достичь своей стратегической цели – членства в НАТО и ЕС. Швеция подтвердила свое намерение внести свой вклад в Коалицию по разминированию, возглавляемую Литвой и Исландией.