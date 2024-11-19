Литва и Швеция подписали протокол о намерениях в сферах оборонной промышленности и ПВО

„Протокол о намерениях между Литвой и Швецией не только укрепит обороноспособность Литвы, но и отражает региональную солидарность и единый ответ на вызовы безопасности. Эти соглашения уже воплощаются в жизнь. В ближайшее время Литва планирует закупить у Швеции гусеничные БМП. Мы также обсуждаем со Швецией их вклад в реализацию ротационной модели ПВО НАТО“, - заявил министр обороны Л. Кащюнас.