Литва и Швеция подписали двусторонний меморандум о продолжении сотрудничества в сфере безопасности дорожного движения

„Литва продолжит консультироваться и получать опыт в области безопасного дорожного движения со Швецией, лидером безопасного дорожного движения в Европе – подписан двусторонний меморандум, который расширяет сотрудничество в области транспортной политики“, - говорится в сообщении Министерства коммуникаций и транспорта.
По словам подписавшего документ министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, Швеция является примером и важным партнером в достижении целей Vision Zero (Видение – ноль), чтобы ни один человек не погиб на дорогах.
„Швеция добилась лучших результатов в области безопасности дорожного движения в Евросоюзе, поэтому мы отслеживаем ее достижения в улучшении дорожной инфраструктуры и изменении поведения участников дорожного движения“, - цитируется в сообщении М. Скуодис.
В меморандуме стороны договорились продолжать развивать начатое в 2018 году сотрудничество в сферах транспортной политики, безопасности дорожного движения и Vision Zero.
„Особое внимание будет уделено созданию новой базы данных о дорожно-транспортных происшествиях в Литве, целью которой будет сбор точных, подробных данных о дорожно-транспортных происшествиях и использование их при выборе мер по повышению безопасности дорожного движения“, - говорится в сообщении.
Как указывает Минтранс, Швеция является самой безопасной страной Евросоюза (ЕС) по количеству смертей на дорогах на 1 млн. жителей в год – в прошлом году этот показатель в Швеции составил 22, а в Литве – 56.
На следующей неделе в Вильнюсе будет подписан межведомственный меморандум о реализации плана мероприятий государственной программы безопасности дорожного движения „Видение – ноль“. Целью проекта станет значительное сокращение количества смертей на дорогах к 2030 году.