Литва и Швеция подписали двусторонний меморандум о продолжении сотрудничества в сфере безопасности дорожного движения

„Литва продолжит консультироваться и получать опыт в области безопасного дорожного движения со Швецией, лидером безопасного дорожного движения в Европе – подписан двусторонний меморандум, который расширяет сотрудничество в области транспортной политики“, - говорится в сообщении Министерства коммуникаций и транспорта.

По словам подписавшего документ министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, Швеция является примером и важным партнером в достижении целей Vision Zero (Видение – ноль), чтобы ни один человек не погиб на дорогах.

„Швеция добилась лучших результатов в области безопасности дорожного движения в Евросоюзе, поэтому мы отслеживаем ее достижения в улучшении дорожной инфраструктуры и изменении поведения участников дорожного движения“, - цитируется в сообщении М. Скуодис.