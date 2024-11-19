Литва и Румыния инициируют усиление европейской интеграции Молдовы

„Мы все стали свидетелями грубого и масштабного вмешательства России в выборы в Молдове. Мы готовы внести свой вклад в независимое международное расследование, которое поможет правоохранительным органам Молдовы разрушить злонамеренные схемы действий России, привлечь ответственных лиц к ответственности и не дать России подорвать демократические процессы в Молдове“, - заявил временный глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис во время встречи.

В ходе встречи также была подчеркнута важность сопротивления ЕС и его партнеров дезинформации, распространяемой Россией, и попыткам вмешательства в демократические выборы, а также необходимость дальнейшего укрепления отраслевого сотрудничества с Молдовой с целью ее интеграции во внутренний рынок ЕС.