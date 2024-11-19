2024.11.19 10:06

Литва и Румыния инициируют усиление европейской интеграции Молдовы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

По инициативе Литвы и Румынии министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) в понедельник встретились с вице-премьером и министром иностранных дел Молдовы Михаилом Попшой и обсудили действия, которые могли бы усилить поддержку европейского направления страны и проводимых реформ.

„Мы все стали свидетелями грубого и масштабного вмешательства России в выборы в Молдове. Мы готовы внести свой вклад в независимое международное расследование, которое поможет правоохранительным органам Молдовы разрушить злонамеренные схемы действий России, привлечь ответственных лиц к ответственности и не дать России подорвать демократические процессы в Молдове“, - заявил временный глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис во время встречи.

В ходе встречи также была подчеркнута важность сопротивления ЕС и его партнеров дезинформации, распространяемой Россией, и попыткам вмешательства в демократические выборы, а также необходимость дальнейшего укрепления отраслевого сотрудничества с Молдовой с целью ее интеграции во внутренний рынок ЕС.

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