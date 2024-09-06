Литва и Польша начали работу над совместным логистическим центром боеприпасов HIMARS

„Насколько мне известно, институты обеих стран уже начали работу по этому вопросу, и я надеюсь, что это действительно может стать еще одним примером дружбы и сотрудничества между Литвой и Польшей“, - сказал Г. Науседа журналистам после состоявшегося в Польше Форума оборонной промышленности.

„Действительно, такой разговор состоялся во время моего прошлого визита. Потому что обе страны, и Польша, и Литва, имеют в своих военных планах приобретение систем HIMARS. Насколько я знаю, какая-то часть HIMARS уже доставлена в Польшу, мы еще ждем, но она у нас будет в ближайшим году. Поэтому было бы действительно целесообразно добиваться синергии, создавать региональный центр, который мы могли бы использовать“, - сказал глава страны, отвечая на вопрос журналистов, обсуждал ли он этот вопрос с президентом Польши Анджеем Дудой.