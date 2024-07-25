2024.07.25 15:01

Литва и Польша купят ПЗРК Piorun

 
ELTA
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Украинский военный с зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) малой дальности Piorun
Украинский военный с зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) малой дальности Piorun

Литва вместе с Польшей и двумя другими европейскими странами подала заявку на получение частичного финансирования от Евросоюза для совместной закупки переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) малой дальности Piorun.

„Мы рады возможности присоединиться к закупке переносных зенитно-ракетных комплексов малой дальности Piorun. Укрепление противовоздушной обороны – одна из важнейших задач, которые мы перед собой поставили. Поэтому будущая закупка радует, как и сотрудничество с нашим близким союзником и соседом Польшей“, - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает министерство, во время визита в Вильнюс министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша несколько недель назад сообщалось, что Польша предложила Литве присоединиться к закупке польских ПЗРК Piorun.

В настоящее время в Литве имеется более старая версия ПЗРК Grom польского производства.

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