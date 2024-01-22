Литва и Польша договорились о расширении сотрудничества в области обороны

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В воскресенье президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с прибывшим в Литву президентом Польши Анджеем Дудой. Главы государств обсудили двустороннее оборонное сотрудничество, ситуацию с безопасностью в регионе, войну России против Украины, а также вопросы поддержки Украины.

Во время встречи глава государства подчеркнул готовность Литвы укреплять стратегическое партнерство с Польшей и расширять сотрудничество в области обороны – проводить совместные учения, искать дополнительные формы совместной тренировки вооруженных сил, повышать военную мобильность.

По словам Г. Науседы, литовско-польское сотрудничество в сфере безопасности является гарантией безопасности и стабильности в регионе, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Дружественные соседи, братские народы, надежные партнеры и союзники – Литва и Польша вместе стоят на страже демократической Европы и сообща работают над укреплением собственной безопасности и безопасности региона в целом", - сказал президент Литвы после встречи.

Г. Науседа подчеркнул, что единство Литвы и Польши в вопросе поддержки Украины имеет крайне важное значение, и выразил надежду, что в ближайшее время удастся провести встречу в формате "Люблинского треугольника" с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Литвы отметил, что необходимо поддерживать сражающийся украинский народ политическими, финансовыми и военными средствами.

Президент Литвы подчеркнул важность военной поддержки с целью скорейшей победы Украины над агрессором.

После двусторонней встречи президенты Литвы и Польши приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине восстания 1863-1864 годов, – торжественном богослужении в Вильнюсском кафедральном соборе и памятной церемонии на кладбище Расу.

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