Литва и Польша договорились о расширении сотрудничества в области обороны

Во время встречи глава государства подчеркнул готовность Литвы укреплять стратегическое партнерство с Польшей и расширять сотрудничество в области обороны – проводить совместные учения, искать дополнительные формы совместной тренировки вооруженных сил, повышать военную мобильность.

По словам Г. Науседы, литовско-польское сотрудничество в сфере безопасности является гарантией безопасности и стабильности в регионе, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Дружественные соседи, братские народы, надежные партнеры и союзники – Литва и Польша вместе стоят на страже демократической Европы и сообща работают над укреплением собственной безопасности и безопасности региона в целом", - сказал президент Литвы после встречи.

Г. Науседа подчеркнул, что единство Литвы и Польши в вопросе поддержки Украины имеет крайне важное значение, и выразил надежду, что в ближайшее время удастся провести встречу в формате "Люблинского треугольника" с президентом Владимиром Зеленским.