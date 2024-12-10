Литва и Китай: путь к нормализации отношений без уступок ценностям

„Наши дипломатические миссии должны быть функционирующими, и это абсолютная норма. Если даже этого не удается сделать, то, наверное, сложно говорить о чем-то другом“, – заявил К. Будрис во вторник на Вильнюсской международной конференции по внешней политике и политике безопасности „Трансатлантические отношения в контексте безопасности и разломов“.
„Давайте иметь такой (уровень дипломатического представительства – ELTA), какой он должен быть – иметь действующее посольство страны, так“, – ответил он, после того как его несколько раз спросили, попытается ли он, став министром, повысить уровень дипломатического представительства в Китае.
В настоящее время дипломатические отношения с Китаем понижены до уровня временного поверенного в делах.
И хотя он упоминает об изменениях этого уровня представительства, К. Будрис, завершающий свою работу в группе советников президента Гитанаса Науседы, дает понять, что принципиальных изменений в позиции Литвы по отношению к Китаю не произойдет. Назначенный министр подчеркивает, что не Вильнюс, а Пекин несколько лет назад решил понизить уровень дипломатического представительства.
„На самом деле, если посмотреть, что изменилось в литовской политике, с точки зрения Индо-Тихоокеанского региона, (...) то изменилась политика Литвы по отношению к другим государствам или странам региона, с которыми мы хотим иметь отношения. Но не столько (по отношению – ELTA) к Китаю. Китай изменил свою политику в отношении Литвы. Это началось не потому, что Литва решила опустить вниз дипломатическое представительство или потому, что Литва решила усложнить его функционирование и закрыть диппредставительство в Пекине. Речь шла не об этом. Литва приняла решение укреплять свои экономические, культурные и другие связи со странами региона“, – напомнил К. Будрис.
ELTA напоминает, что назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас упоминал о возможностях смягчения двусторонних отношений Литвы с Китаем и возвращения посла Литвы в Китай.
„Если Китай решит направить своего посла, мы, конечно, не будем противиться этому. И мы в равной степени можем отправить своего посла и восстановить дипломатические отношения на этом уровне“.
"Никаких исключительных уступок или чего-то еще в новом правительстве мы не предвидим“, – заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Палуцкас, ранее упоминавший о перспективах улучшения отношений с Пекином.
Однако, вскоре позиция премьера смягчилась. Об улучшении отношений нет упоминания и в представленной Сейму программе правительства. Напротив, в документе Китай назван серьезным вызовом для внешней политики и политики безопасности Литвы.
„Угрозой следует считать стратегическое партнерство Китая с Россией и его растущее влияние в Беларуси. В таких условиях для Литвы важна единая позиция членов ЕС и НАТО по отношению к Китаю“, – подчеркивает новое правительство.