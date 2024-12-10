Литва и Китай: путь к нормализации отношений без уступок ценностям

И хотя он упоминает об изменениях этого уровня представительства, К. Будрис, завершающий свою работу в группе советников президента Гитанаса Науседы, дает понять, что принципиальных изменений в позиции Литвы по отношению к Китаю не произойдет. Назначенный министр подчеркивает, что не Вильнюс, а Пекин несколько лет назад решил понизить уровень дипломатического представительства.

„На самом деле, если посмотреть, что изменилось в литовской политике, с точки зрения Индо-Тихоокеанского региона, (...) то изменилась политика Литвы по отношению к другим государствам или странам региона, с которыми мы хотим иметь отношения. Но не столько (по отношению – ELTA) к Китаю. Китай изменил свою политику в отношении Литвы. Это началось не потому, что Литва решила опустить вниз дипломатическое представительство или потому, что Литва решила усложнить его функционирование и закрыть диппредставительство в Пекине. Речь шла не об этом. Литва приняла решение укреплять свои экономические, культурные и другие связи со странами региона“, – напомнил К. Будрис.