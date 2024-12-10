2024.12.10 14:45

Литва и Китай: путь к нормализации отношений без уступок ценностям

 
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

По словам назначенного министра иностранных дел Кястутиса Будриса, он попытается повысить уровень дипломатических отношений Литвы с Пекином и вернуть в государства послов этих стран.

„Наши дипломатические миссии должны быть функционирующими, и это абсолютная норма. Если даже этого не удается сделать, то, наверное, сложно говорить о чем-то другом“, – заявил К. Будрис во вторник на Вильнюсской международной конференции по внешней политике и политике безопасности „Трансатлантические отношения в контексте безопасности и разломов“.

„Давайте иметь такой (уровень дипломатического представительства – ELTA), какой он должен быть – иметь действующее посольство страны, так“, – ответил он, после того как его несколько раз спросили, попытается ли он, став министром, повысить уровень дипломатического представительства в Китае.

В настоящее время дипломатические отношения с Китаем понижены до уровня временного поверенного в делах.

И хотя он упоминает об изменениях этого уровня представительства, К. Будрис, завершающий свою работу в группе советников президента Гитанаса Науседы, дает понять, что принципиальных изменений в позиции Литвы по отношению к Китаю не произойдет. Назначенный министр подчеркивает, что не Вильнюс, а Пекин несколько лет назад решил понизить уровень дипломатического представительства.

„На самом деле, если посмотреть, что изменилось в литовской политике, с точки зрения Индо-Тихоокеанского региона, (...) то изменилась политика Литвы по отношению к другим государствам или странам региона, с которыми мы хотим иметь отношения. Но не столько (по отношению – ELTA) к Китаю. Китай изменил свою политику в отношении Литвы. Это началось не потому, что Литва решила опустить вниз дипломатическое представительство или потому, что Литва решила усложнить его функционирование и закрыть диппредставительство в Пекине. Речь шла не об этом. Литва приняла решение укреплять свои экономические, культурные и другие связи со странами региона“, – напомнил К. Будрис.

ELTA напоминает, что назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас упоминал о возможностях смягчения двусторонних отношений Литвы с Китаем и возвращения посла Литвы в Китай.

„Если Китай решит направить своего посла, мы, конечно, не будем противиться этому. И мы в равной степени можем отправить своего посла и восстановить дипломатические отношения на этом уровне“.

"Никаких исключительных уступок или чего-то еще в новом правительстве мы не предвидим“, – заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Палуцкас, ранее упоминавший о перспективах улучшения отношений с Пекином.

Однако, вскоре позиция премьера смягчилась. Об улучшении отношений нет упоминания и в представленной Сейму программе правительства. Напротив, в документе Китай назван серьезным вызовом для внешней политики и политики безопасности Литвы.

„Угрозой следует считать стратегическое партнерство Китая с Россией и его растущее влияние в Беларуси. В таких условиях для Литвы важна единая позиция членов ЕС и НАТО по отношению к Китаю“, – подчеркивает новое правительство.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии