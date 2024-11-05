Литва и Исландия передали Украине оборудование для разминирования в рамках международной коалиции

„Переданное в Украину оборудование – это гораздо больше, чем просто набор инструментов. Это символизирует нашу решительную поддержку Украины. Это шаг вперед в устранении последствий войны, восстановлении мира и возвращении земли ее народу. Но наше путешествие на этом не заканчивается: эта первая доставка оборудования – лишь начало. Мы должны продолжать объединять ресурсы и опыт, инвестировать в повышение квалификации и технологии, а также укреплять военный потенциал Украины“, - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.