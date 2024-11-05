Литва и Исландия передали Украине оборудование для разминирования в рамках международной коалиции

„Переданное в Украину оборудование – это гораздо больше, чем просто набор инструментов. Это символизирует нашу решительную поддержку Украины. Это шаг вперед в устранении последствий войны, восстановлении мира и возвращении земли ее народу. Но наше путешествие на этом не заканчивается: эта первая доставка оборудования – лишь начало. Мы должны продолжать объединять ресурсы и опыт, инвестировать в повышение квалификации и технологии, а также укреплять военный потенциал Украины“, - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.
По данным агентства, оборудование, предназначенное для Украины, было приобретено на средства фонда „Коалиции по разминированию“, возглавляемого Литвой и Исландией.
Фонд коалиции начал свою деятельность в сентябре этого года – первая оборудование для разминирования, вездеходы, были доставлены в страну в конце сентября и сразу же были использованы для реальных операций по разминированию на территории страны.
В ближайшее время на средства „Коалиции по разминированию“ в страну также планируется доставить грузовики, комплекты для разминирования и средства защиты.
Украина – самая заминированная страна в мире. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, с февраля 2022 г. из-за мин и других неразорвавшихся объектов войны в Украине погибли 360 человек, были ранены еще 790. Наземные мины не только ставят под угрозу жизнь украинских солдат и мирных жителей, но и препятствуют сельскому хозяйству: по данным Института Тони Блэра, из-за мин валовой внутренний продукт (ВВП) Украины ежегодно теряет примерно 11,2 млрд долларов.