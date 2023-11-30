Литва и Грузия подписали план действий по сотрудничеству в сфере обороны

"Сотрудничество в сфере обороны с Сакартвело является одним из наших приоритетов в странах Восточного партнерства. Литва продолжит последовательно поддерживать евроатлантические устремления Сакартвело как на политическом уровне, так и путем практической помощи", - подчеркнул вице-министр Жильвинас Томкус.

Как указывает Минобороны, сотрудничество Литвы и Грузии в сфере обороны охватывает различные сферы – оно включает военную подготовку и образование, совместное участие в учениях в Литве и Грузии, консультации по системе призыва, большое внимание уделяется кибернетической обороне. Также существует военное сотрудничество между Сухопутными силами и Силами специальных операций, Военными академиями.

В сообщении напоминают, что прибывшая в Литву заместитель министра Сакартвело Лела Чиковани в среду и четверг принимает участие в конференции высокого уровня "Видение и уровень амбиций Европейского союза в повестке политики безопасности и обороны Восточного партнерства".