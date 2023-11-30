Литва и Грузия подписали план действий по сотрудничеству в сфере обороны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Žilvinas Tomkus
Žilvinas Tomkus
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В четверг в Министерстве обороны заместители министров Литвы и Грузии подписали план укрепления двустороннего сотрудничества на 2024 год.

"Сотрудничество в сфере обороны с Сакартвело является одним из наших приоритетов в странах Восточного партнерства. Литва продолжит последовательно поддерживать евроатлантические устремления Сакартвело как на политическом уровне, так и путем практической помощи", - подчеркнул вице-министр Жильвинас Томкус.

Как указывает Минобороны, сотрудничество Литвы и Грузии в сфере обороны охватывает различные сферы – оно включает военную подготовку и образование, совместное участие в учениях в Литве и Грузии, консультации по системе призыва, большое внимание уделяется кибернетической обороне. Также существует военное сотрудничество между Сухопутными силами и Силами специальных операций, Военными академиями.

В сообщении напоминают, что прибывшая в Литву заместитель министра Сакартвело Лела Чиковани в среду и четверг принимает участие в конференции высокого уровня "Видение и уровень амбиций Европейского союза в повестке политики безопасности и обороны Восточного партнерства".

Это мероприятие, организуемое Министерством обороны на протяжении десяти лет, посвящено восточным партнерам и их включению в общую политику обороны и безопасности ЕС.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии