Литва и Германия подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве: будут определены права бригады, солдат и их семей

В среду правительство решило обратиться к президенту с просьбой предоставить полномочия на подписание соглашения с Германией министру обороны Лауринасу Кащюнасу и заместителю министра иностранных дел Йонасу Сурвиле.
Двустороннее соглашение регламентирует не только порядок прибытия и отбытия бригады, предусматривает возможность доступа немецких солдат к объектам военной инфраструктуры Литвы, но также определяет налоговый режим, который будет применяться к немецким вооруженным силам и личному составу. Например, военные столовые и магазины для немецких солдат будут созданы с применением налоговых льгот. Правда, последними смогут пользоваться также военнослужащие других стран НАТО, кроме Литвы, участвующие в совместных операциях или учениях.
Активы или услуги, приобретенные Вооруженными силами и государственными предприятиями Германии для исключительного использования бригады, также не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, акцизными сборами или аналогичными налоговыми обязательствами.
При этом, если гражданские служащие, представители госкомпаний или члены семей военнослужащих, приехавшие в страну вместе с бригадой, будут осуществлять экономическую деятельность в Литве, им придется платить налоги в Литве. Однако налоги, связанные с имуществом или местом жительства в Германии, должны направляться в Берлин.
Соглашение регулирует возможность для Вооруженных сил Германии создать в стране военную почту, автошколы, военно-медицинские учреждения и радиостанцию. Правда, радиочастоты для их нужд будут предоставлены бесплатно.
В соглашении – и внимание к образованию. В документе говорится, что дети солдат в Литве будут учиться на родном языке по немецким образовательным программам. Ожидается, что инфраструктуру для образования предоставят Вильнюсское и Каунасское городские самоуправления, включая возможное строительство объектов. Расходы на такие нужды и возможное строительство образовательных учреждений будут выделены решением правительства.
Соглашение должно быть подписано на следующей неделе, 13 сентября. Как указал министр обороны Лауринас Кащюнас, это будет сделано в Берлине. Позже документ должны будут ратифицировать парламенты стран.
Соглашение дополнит протокол о намерениях, подписанный министрами обороны Германии и Литвы в декабре прошлого года относительно плана действий бригады Lietuva – он предусматривал, что правовая основа бригады будет определена отдельным соглашением.
В апреле в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Также до конца года будет сформирован основной элемент штаба, который будет помогать с переброской в страну немецких солдат.
Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.
Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.
Планируется, что основная часть бригады будет переброшена к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.