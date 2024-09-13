Литва и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Двустороннее соглашение регламентирует не только порядок прибытия и отбытия бригады, предусматривает возможность доступа немецких солдат к объектам военной инфраструктуры Литвы, но также определяет налоговый режим, который будет применяться к немецким вооруженным силам и личному составу. Например, военные столовые и магазины для немецких солдат будут созданы с применением налоговых льгот. Правда, последними смогут пользоваться также военнослужащие других стран НАТО, кроме Литвы, участвующие в совместных операциях или учениях.