Литва и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Соглашение регламентирует правовой статус Вооруженных сил, гражданских служащих Германии и членов их семей в Литве, а также предоставление гражданских услуг, таких как здравоохранение, сообщение и образование детей военнослужащих.
„Литва и Германия подписали соглашение, которое знаменует собой еще один важный шаг в практической реализации этого двустороннего проекта. Соглашение определяет правовой статус немецкой бригады, а также основы для привлечения немецких солдат и членов их семей“, - сказал подписавший соглашение министр обороны Лауринас Кащюнас, отметив, что парламент Литвы планирует утвердить его 26 сентября.
„Размещение немецких солдат в Литве демонстрирует лидерство Германии и ее твердую приверженность обеспечению безопасности Литвы и восточного фланга НАТО. Это отправная точка на пути к более глубокому политическому, экономическому и социальному сотрудничеству между странами“, - подчеркнул он.
Двустороннее соглашение регламентирует не только порядок прибытия и отбытия бригады, предусматривает возможность доступа немецких солдат к объектам военной инфраструктуры Литвы, но также определяет налоговый режим, который будет применяться к немецким вооруженным силам и личному составу. Например, военные столовые и магазины для немецких солдат будут созданы с применением налоговых льгот. Правда, последними смогут пользоваться также военнослужащие других стран НАТО, кроме Литвы, участвующие в совместных операциях или учениях.
Соглашение дополнит протокол о намерениях, подписанный министрами обороны Германии и Литвы в декабре прошлого года относительно плана действий бригады Lietuva (Литва) – он предусматривает, что правовая основа бригады будет определена отдельным соглашением.
Соглашение подписали министр обороны Лауринас Кащюнас, заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила, министр обороны Германии Борис Писториус и парламентский госсекретарь Министерства иностранных дел Тобиас Линднер. Это соглашение еще предстоит ратифицировать парламентам обеих стран.
ELTA напоминает, что в апреле в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Также до конца года будет сформирован основной элемент штаба, который будет помогать с переброской в страну немецких солдат.
Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.
Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.
Планируется, что основная часть бригады будет переброшена к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.