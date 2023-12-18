Литва и Германия подписали план действий по дислокации бригады в Литве

Б. Писториус отметил, что дислоцированная в Литве бригада будет подчиняться немецкой дивизии. Он также указал, что немецкие танки будут доставлены в Литву в 2028 году.

"Мы говорили, что бригада будет значительно расширена в 2025-2026 годах и выйдет на полную операционную готовность в 2027 году. (...) И техника, необходимая бригаде в Литве, будет заказана – сейчас составляются и проверяются списки закупок", - сказал министр обороны Германии.

Он также упомянул, во сколько обойдется Берлину размещение бригады в Литве.

"Я могу вам сказать, сколько эта бригада стоит в месяц. В Германии (бригада – ELTA) стоит около 25-30 млн. евро в месяц. А если добавить еще и миссию за границу, то можно представить, сколько она в целом будет стоить", - подчеркнул Б. Писториус.

ELTA напоминает, что летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую единицу размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном канцлером Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.