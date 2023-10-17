Литва и 14 стран НАТО подписали соглашение о развитии европейского воздушного пространства

"Это соглашение союзников вдохновлено работой, проделанной Литвой, Латвией и Эстонией по созданию соединяющихся воздушных пространств в странах Балтии – это положило начало планированию таких воздушных пространств в других регионах Европы", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как указывает министерство, целью этого соглашения о намерениях является поиск путей создания соединяющихся военных воздушных пространств между странами Европы, создавая более благоприятные условия для воздушной деятельности НАТО, включая учения и тренировки ПВО.