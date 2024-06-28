Литва хочет денонсировать конвенцию по кассетным боеприпасам

Такой проект постановления правительства зарегистрировало в пятницу Министерство обороны. Отмечается, что документ в настоящее время согласовывается с ответственными структурами.
Как отмечает Минобороны, денонсировать конвенцию имеет смысл, поскольку с 2010 года, когда Литва ратифицировала вышеупомянутый документ, угрозы национальной безопасности принципиально изменились. Отмечается, что большинство стран-соседей региона не являются участниками конвенции – из граничащих с Россией стран на данный момент конвенции придерживаются только Литва и Норвегия.
„Кроме того, война России против Украины показала, что чрезвычайно сложно эффективно изменить использование кассетных боеприпасов и их защитную мощь, чтобы противостоять крупномасштабному нападению“, - указывает министерство.
„Кассетные боеприпасы являются очень эффективным средством защиты, поскольку их можно использовать для обороны большой территории, они повышают эффективность защиты целей, занимающих большую площадь. Членство в конвенции ограничивает обороноспособность и боевую мощь Литовской Республики и союзников, находящихся на части ее территории, снижается эффективность сдерживания, что дает потенциальному агрессору преимущество, поскольку он заранее знает, что обороняющаяся страна не имеет и не сможет использовать эффективные средства обороны“, - подчеркивает Минобороны.
Правда, министерство отмечает, что даже после выхода из конвенции Литва будет придерживаться принятых принципов международного гуманитарного права. Кроме того, подчеркивается, что последствия применения кассетных боеприпасов, по словам Минобороны, можно снизить путем установления соответствующих правил и процедур.
„Например, одна из главных опасностей кассетных боеприпасов – их недетонация при применении и возникающая вследствие этого угроза гражданскому населению может быть эффективно снижена как за счет использования самоуничтожающихся кассетных боеприпасов, так и за счет обеспечения максимально быстрой ликвидации неразорвавшихся боеприпасов после военной операции“, - поясняется в предложении Минобороны.
В случае одобрения правительством, президенту будет предложено внести в Сейм предложение о денонсации конвенции о применении кассетных боеприпасов.
Сейм Литвы ратифицировал конвенцию, запрещающую использование кассетных боеприпасов, в декабре 2010 года. Парламенту также предстоит принять окончательное решение о выходе из конвенции.
В августе прошлого года министр обороны Арвидас Анушаускас публично выразил надежду на то, что Литва выйдет из Конвенции Осло, запрещающей применение кассетных боеприпасов. По оценке Минобороны, Литве „необходимо заново оценить положения этой конвенции в целях национальной безопасности“, поскольку с момента присоединения Литвы к конвенции ситуация с безопасностью существенно ухудшилась.
На этой неделе министр обороны Лауринас Кащюнас заверил журналистов, что вопрос выхода из конвенции должен быть решен до конца срока полномочий нынешнего Сейма.
Кассетные боеприпасы – это боеприпасы, которые разрываются на множество суббоеприпасов. Эти суббоеприпасы обычно детонируют при контакте с твердым основанием, однако влажное или мягкое покрытие останавливает это. Такая взрывчатка может взорваться, если на нее наступить или взять ее в руки. По этой причине данный тип боеприпасов представляет опасность для гражданского населения.