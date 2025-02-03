Литва готовится к выходу из БРЭЛЛ: власти предупреждают о возможных угрозах

По мнению Департамента госбезопасности (ДГБ), Россия заинтересована в дискредитации решения стран Балтии о выходе из кольца БРЭЛЛ.
„Почти наверняка в ближайшее время Россия и те, кто представляет ее интересы, будут искать пути воздействия на общественное мнение о стабильности и энергетической безопасности энергетического сектора стран Балтии. Весьма вероятно, что при синхронизации энергосистем стран Балтии с Западом будут более активно проводиться малоресурсные дезинформационные кампании“, – говорится в пресс-релизе ДГБ.
„Их цель — повлиять на общества стран Балтии и убедить их в том, что страны Балтии не способны быть независимыми и не могут обеспечить надежную работу энергосистемы без России, а решение об отключении от кольца БРЭЛЛ приведет к нестабильности в энергетическом секторе и росту цен на энергоносители“, – говорится в сообщении.
По данным правительства, в ближайшем будущем ожидаются кибератаки на компании энергетического сектора, а также не исключается возможность кинетических действий против критически важной инфраструктуры. В связи с изменившейся ситуацией в Балтийском море увеличился риск непреднамеренных инцидентов, в ходе которых может быть повреждена подводная инфраструктура.
„Учитывая перечисленные угрозы, 8 января 2025 года правительство приняло постановление, которым ускоряется физическая охрана распределительного устройства и трансформаторной подстанции LitPol Link, расположенных в Алитусе и Алитусском районе, а также больше внимания уделяется другой энергетической инфраструктуре“, – отмечают в правительстве.
„Кроме того, усилена деятельность союзников по НАТО, Литовской армии и других ведомств, обеспечивающих национальную безопасность в Балтийском море, а также усилена кибербезопасность в соответствующих ведомствах“, – говорится в сообщении.
В ДГБ подчеркивают, что усилия России по осуществлению информационных атак по вопросу синхронизации отслеживаются межведомственной аналитической группой, которая оперативно обменивается информацией для своевременного реагирования. Кроме того, как сообщили в правительстве, в январе прошли межведомственные штабные учения, на которых ведомства и компании отрабатывали различные кризисные сценарии, связанные с попыткой внешних сил повлиять на процесс синхронизации. Определены корректируемые алгоритмы действий и ответные меры, а также усиливается межведомственное взаимодействие.
На сегодняшний день страны Балтии вместе с Россией и Беларусью действуют в российской системе IPS/UPS, так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором электрическая частота регулируется централизованно в Москве.
Литва расторгнет контракт БРЭЛЛ 7 февраля, а 8 февраля отключившиеся операторы стран Балтии начнут совместное испытание изолированной работы.
Синхронизация с континентальной европейской зоной и выход из российской электросистемы состоится 9 февраля.