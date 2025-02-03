Литва готовится к выходу из БРЭЛЛ: власти предупреждают о возможных угрозах

По мнению Департамента госбезопасности (ДГБ), Россия заинтересована в дискредитации решения стран Балтии о выходе из кольца БРЭЛЛ.

„Почти наверняка в ближайшее время Россия и те, кто представляет ее интересы, будут искать пути воздействия на общественное мнение о стабильности и энергетической безопасности энергетического сектора стран Балтии. Весьма вероятно, что при синхронизации энергосистем стран Балтии с Западом будут более активно проводиться малоресурсные дезинформационные кампании“, – говорится в пресс-релизе ДГБ.