2025.02.03 11:27

Литва готовится к выходу из БРЭЛЛ: власти предупреждают о возможных угрозах

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laikrodžio atidengimo ceremonija, kuris skaičiuos 100 dienų iki atsijungimo nuo BRELL bei prisijungimo prie Europos elektros tinklų
Laikrodžio atidengimo ceremonija, kuris skaičiuos 100 dienų iki atsijungimo nuo BRELL bei prisijungimo prie Europos elektros tinklų
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Менее чем за неделю до синхронизации электроэнергетической системы Литвы с электросетями континентальной Европы ведомства страны призывают жителей не терять бдительность и не поддаваться на возможные провокации.

По мнению Департамента госбезопасности (ДГБ), Россия заинтересована в дискредитации решения стран Балтии о выходе из кольца БРЭЛЛ.

„Почти наверняка в ближайшее время Россия и те, кто представляет ее интересы, будут искать пути воздействия на общественное мнение о стабильности и энергетической безопасности энергетического сектора стран Балтии. Весьма вероятно, что при синхронизации энергосистем стран Балтии с Западом будут более активно проводиться малоресурсные дезинформационные кампании“, – говорится в пресс-релизе ДГБ.

„Их цель — повлиять на общества стран Балтии и убедить их в том, что страны Балтии не способны быть независимыми и не могут обеспечить надежную работу энергосистемы без России, а решение об отключении от кольца БРЭЛЛ приведет к нестабильности в энергетическом секторе и росту цен на энергоносители“, – говорится в сообщении.

По данным правительства, в ближайшем будущем ожидаются кибератаки на компании энергетического сектора, а также не исключается возможность кинетических действий против критически важной инфраструктуры. В связи с изменившейся ситуацией в Балтийском море увеличился риск непреднамеренных инцидентов, в ходе которых может быть повреждена подводная инфраструктура.

„Учитывая перечисленные угрозы, 8 января 2025 года правительство приняло постановление, которым ускоряется физическая охрана распределительного устройства и трансформаторной подстанции LitPol Link, расположенных в Алитусе и Алитусском районе, а также больше внимания уделяется другой энергетической инфраструктуре“, – отмечают в правительстве.

„Кроме того, усилена деятельность союзников по НАТО, Литовской армии и других ведомств, обеспечивающих национальную безопасность в Балтийском море, а также усилена кибербезопасность в соответствующих ведомствах“, – говорится в сообщении.

В ДГБ подчеркивают, что усилия России по осуществлению информационных атак по вопросу синхронизации отслеживаются межведомственной аналитической группой, которая оперативно обменивается информацией для своевременного реагирования. Кроме того, как сообщили в правительстве, в январе прошли межведомственные штабные учения, на которых ведомства и компании отрабатывали различные кризисные сценарии, связанные с попыткой внешних сил повлиять на процесс синхронизации. Определены корректируемые алгоритмы действий и ответные меры, а также усиливается межведомственное взаимодействие.

На сегодняшний день страны Балтии вместе с Россией и Беларусью действуют в российской системе IPS/UPS, так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором электрическая частота регулируется централизованно в Москве.

Литва расторгнет контракт БРЭЛЛ 7 февраля, а 8 февраля отключившиеся операторы стран Балтии начнут совместное испытание изолированной работы.

Синхронизация с континентальной европейской зоной и выход из российской электросистемы состоится 9 февраля.

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