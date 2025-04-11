Литва готовится к сценарию отмены ЕС санкций для РФ: намерена применять свои

„Хотя Евросоюз по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе посредством дополнительных санкций, дальнейшее непродление санкций ЕС против России может быть обусловлено систематическими действиями отдельных государств-членов ЕС, противоречащими общим интересам европейской безопасности“, — говорится в предложении.

В связи с этим „целесообразно предусмотреть в законе возможность введения ограничений на средства и экономические ресурсы в отношении физических и юридических лиц России и Беларуси“, которые поддерживают развязанную Кремлем войну в Украине и подрывают суверенитет и безопасность этой страны, говорится в предложении. Там же указано, что перечень лиц, организаций и предприятий, к которым применят „меры по замораживанию денежных средств и экономических ресурсов“, будет определяться правительством.