Литва готовится к сценарию отмены ЕС санкций для РФ: намерена применять свои

Поправки, с которыми также ознакомилось агентство BNS, призваны дополнить Закон об установке ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины. Сегодня они находятся на рассмотрении в Сейме и предусматривают продление санкций еще на год — до мая 2026 года. Предложение подготовило Министерство иностранных дел. До принятия закона в Сейме осталось последнее голосование.
Таким образом, Литва стремится создать механизм экономических санкций против России и Беларуси на случай, если ЕС не продлит свои санкции. В документе подчеркивается, что такой механизм будет применяться в качестве „крайней меры“.
Срок действия экономических санкций против Кремля истекает в конце июля, однако недавно европейское сообщество столкнулось с противодействием со стороны Венгрии при продлении ограничений в отношении России, поэтому есть опасения, что такое может повториться и в будущем.
„Хотя Евросоюз по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе посредством дополнительных санкций, дальнейшее непродление санкций ЕС против России может быть обусловлено систематическими действиями отдельных государств-членов ЕС, противоречащими общим интересам европейской безопасности“, — говорится в предложении.
В связи с этим „целесообразно предусмотреть в законе возможность введения ограничений на средства и экономические ресурсы в отношении физических и юридических лиц России и Беларуси“, которые поддерживают развязанную Кремлем войну в Украине и подрывают суверенитет и безопасность этой страны, говорится в предложении. Там же указано, что перечень лиц, организаций и предприятий, к которым применят „меры по замораживанию денежных средств и экономических ресурсов“, будет определяться правительством.
Как сообщало агентство BNS, Сейм Литвы впервые в 2023 году ввел национальные санкции в отношении граждан России и Беларуси. В прошлом году они были возобновлены и продлены в ответ на войну, развязанную Россией в Украине, и участие в ней Беларуси.
Санкции в основном предусматривают ограничения в отношении граждан России и Беларуси, однако их продление в этом году вызвало дискуссии среди парламентариев относительно закрепленного в законе запрета на ограничение сельскохозяйственной продукции российского и белорусского происхождения.
С 24 февраля 2022 года, когда Москва начала масштабное вторжение в Украину, ЕС ввел 16 пакетов санкций против России. Они направлены как против конкретных лиц, так и против экономических секторов и компаний России.