Литва готова задержать Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда

„ Литва последовательно поддерживает деятельность МУС, уважает его независимость и беспристрастность. Решения суда обязательны для стран-членов. После выдачи судом ордера на арест его исполнение обязательно во всех странах Римского статута МУС или в тех странах или территориях, которые признают юрисдикцию МУС“, - ответили представители главы страны.

„Если лицо, на арест которого МУС выдал ордер, посетит Литву, правоохранительные органы обязаны задержать подозреваемых в соответствии с установленными протоколами“, - подчеркнули представители министерства.

„Ордера на арест, выданные МУС для всех государств-членов Римского статута, включая Литву, являются обязательными и подлежат исполнению. Литовские учреждения, поскольку они принадлежат к системе правового государства, не ставят под сомнение решения судов и исполняют их“, - говорится в письменном ответе, присланном Elta Минюстом.

„В то же время Литва напоминает, что не все организаторы и исполнители теракта 7 октября 2023 года против Израиля понесли наказание, 101 гражданин Израиля и других стран по-прежнему находится в заложниках“, - подчеркнул Офис президента.

Римский статут вступил в Литве в силу 1 августа 2003 года. В настоящее время в мире насчитывается 125 стран, являющихся участниками Римского статута. Украина стала 125-й, где Римский статут вступит в силу 1 января следующего года.

В четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Б. Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также военного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа.