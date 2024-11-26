2024.11.26 10:18

Литва готова задержать Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Benjaminas Netanyahu
Benjaminas Netanyahu
ФОТО: Ohad Zwigenberg | Scanpix

После того как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Офис президента и Министерство юстиции подчеркивают обязанность выполнять решения этого суда. Поэтому, ведомства дали понять, что, если Б. Нетаньяху прибудет в Литву, он будет задержан.

„Ордера на арест, выданные МУС для всех государств-членов Римского статута, включая Литву, являются обязательными и подлежат исполнению. Литовские учреждения, поскольку они принадлежат к системе правового государства, не ставят под сомнение решения судов и исполняют их“, - говорится в письменном ответе, присланном Elta Минюстом.

„Если лицо, на арест которого МУС выдал ордер, посетит Литву, правоохранительные органы обязаны задержать подозреваемых в соответствии с установленными протоколами“, - подчеркнули представители министерства.

Аналогичной позиции придерживается и Офис президента.

Литва последовательно поддерживает деятельность МУС, уважает его независимость и беспристрастность. Решения суда обязательны для стран-членов. После выдачи судом ордера на арест его исполнение обязательно во всех странах Римского статута МУС или в тех странах или территориях, которые признают юрисдикцию МУС“, - ответили представители главы страны.

„В то же время Литва напоминает, что не все организаторы и исполнители теракта 7 октября 2023 года против Израиля понесли наказание, 101 гражданин Израиля и других стран по-прежнему находится в заложниках“, - подчеркнул Офис президента.

Римский статут вступил в Литве в силу 1 августа 2003 года. В настоящее время в мире насчитывается 125 стран, являющихся участниками Римского статута. Украина стала 125-й, где Римский статут вступит в силу 1 января следующего года.

В четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Б. Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также военного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

Главный прокурор МУС Карим Хан призвал членов института действовать в соответствии с ордерами, а тех, кто не является его членом, сотрудничать в целях соблюдения международного права.

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