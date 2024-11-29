Литва должна пересмотреть политику в отношении воевавших в Украине беларусских бойцов – активисты

„Наш друг В. Веремейчик находится в тюрьме. Режим А. Лукашенко все ближе к нам, режим сделал все, чтобы это произошло. (...)
В. Веремейчик – наш герой не только потому, что он воевал за Украину, но и потому, что он всегда был с людьми, которые боролись за демократию. (...) В. Веремейчику должны были разрешить жить в Литве, у него были на то причины. Это показывает, что с такими проблемами могут столкнуться и другие ветераны, воевавшие в Украине“, - в пятницу на организованной агентством BNS пресс-конференции сказала Наталья Колегова, директор организации „Дапамога“ (Dapamoga), которая заботится о белорусах, приехавших в Литву из Беларуси.
Вероника Выговская, директор общественного учреждения „Полиглот“ (Polyglot), представитель гражданского общества Беларуси, принявшая участие в пресс-конференции, подчеркнула, что история В. Веремейчика – это лишь верхушка айсберга. По ее словам, есть много белорусских ветеранов, которые из-за того, что воевали в Украине против России, стали мишенью российских и белорусских спецслужб.
„В. Веремейчик попал в руки КГБ, так как его похитили из Вьетнама, так как ему некуда было деться, потому что он не мог находиться в безопасной для него Шенгенской зоне. Этот случай показывает, что ветераны белорусского происхождения, особенно офицеры, находятся в постоянной опасности из-за деятельности российских и белорусских спецслужб, они рискуют своей жизнью не только в зоне боевых действий, но и после службы. Самым безопасным местом для них является территория Евросоюза. Поймите, их психологическое состояние хрупкое, к сожалению, даже здесь, в Литве, ни один из них покончил жизнь самоубийством, потому что не получил необходимой поддержки и помощи. Эти люди – герои, они стояли на передовой против агрессора, они боролись не только за свободу Украины, но и за свободу всей Европы“, - подчеркнула В. Выговская.
Она призвала власти Литвы обратить внимание на положение белорусов, воевавших в Украине, защитить ветеранов от российских и белорусских спецслужб.
Председатель комиссии Координационного совета национальной безопасности белорусских оппозиционных сил Александр „Кусь“ Клочко сообщил, что семья В. Веремейчика, который в настоящее время передан Беларуси, находится в Литве, здесь живут его жена и дочь.
Он подчеркнул, что в аналогичной ситуации могут оказаться и другие белорусские ветераны, воевавшие в Украине.
„Родственникам белорусских бойцов приходится скрывать, что они являются родственниками этих людей, потому что и в Литве, и в Польше, и в гражданском обществе самой Беларуси непонятно, в какой ситуации они оказались. Семьи бойцов в других странах оказались не по собственному желанию, потому что им некуда идти“, - сказал А. „Кусь“ Клочко.
Он утверждает, что воевал в Украине, в окопах познакомился с В. Веремейчиком.
„Я не скрываю своих убеждений и взглядов, я боролся против империализма, но столкнулся с такой же ситуацией – я не могу получить вид на жительство (в Литве – ELTA) в течение десяти месяцев, хотя у меня есть инвалидность, связанная с к тому, что я защищал Украину“, - сказал А. Клочко.
Жить в Литве не разрешено, поскольку это представляет угрозу национальной безопасности
После того как в ноябре появилась информация о задержании В. Веремейчика во Вьетнаме и его передаче Беларуси, выяснилось, что мужчина хотел жить в Литве, однако Департамент миграции не дал такого разрешения.
По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, такое решение было принято с учетом данных, предоставленных Департаментом государственной безопасности (ДГБ).
В свою очередь, ДГБ утверждает, что В. Веремейчик представляет угрозу национальной безопасности Литвы.
„По оценке ДГБ, присутствие указанного лица в Литве представляло бы угрозу национальной безопасности. Также нельзя исключать, что попытки нагнетания этой истории извне могут быть очередной информационной операцией, направленной против Литвы“, - заявили в письменном ответе Elta представители ДГБ.