Литва должна пересмотреть политику в отношении воевавших в Украине беларусских бойцов – активисты

„В. Веремейчик попал в руки КГБ, так как его похитили из Вьетнама, так как ему некуда было деться, потому что он не мог находиться в безопасной для него Шенгенской зоне. Этот случай показывает, что ветераны белорусского происхождения, особенно офицеры, находятся в постоянной опасности из-за деятельности российских и белорусских спецслужб, они рискуют своей жизнью не только в зоне боевых действий, но и после службы. Самым безопасным местом для них является территория Евросоюза. Поймите, их психологическое состояние хрупкое, к сожалению, даже здесь, в Литве, ни один из них покончил жизнь самоубийством, потому что не получил необходимой поддержки и помощи. Эти люди – герои, они стояли на передовой против агрессора, они боролись не только за свободу Украины, но и за свободу всей Европы“, - подчеркнула В. Выговская.