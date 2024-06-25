Литва денонсировала международный договор о правовой помощи с РФ

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, после изменения геополитической ситуации – когда Россия начала беспрецедентную военную агрессию против Украины, происходят грубые нарушения принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, Литва должна четко выразить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в области международных отношений со страной-агрессором.

Целью соглашения было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, действующих на их территориях, а также развитие правового сотрудничества в сфере оказания правовой помощи.

Это соглашение было подписано в 1992 году и ратифицировано постановлением Верховного Совета Литовской Республики.

Вот уже более двух лет правовое сотрудничество по этому соглашению де-факто не осуществляется и запросы о правовой помощи, полученные Литвой из России, не выполняются, за исключением случаев, когда это исключительно и непосредственно связано с интересами граждан Литовской Республики.

Латвия и Эстония уже приняли политические решения относительно прекращения международных договоров с Россией такого же характера.