Литва денонсировала международный договор о правовой помощи с РФ

За предложение проголосовали 93 члена Сейма, 5 парламентариев воздержались.
Это соглашение было подписано в 1992 году и ратифицировано постановлением Верховного Совета Литовской Республики.
Целью соглашения было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, действующих на их территориях, а также развитие правового сотрудничества в сфере оказания правовой помощи.
По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, после изменения геополитической ситуации – когда Россия начала беспрецедентную военную агрессию против Украины, происходят грубые нарушения принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, Литва должна четко выразить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в области международных отношений со страной-агрессором.
Вот уже более двух лет правовое сотрудничество по этому соглашению де-факто не осуществляется и запросы о правовой помощи, полученные Литвой из России, не выполняются, за исключением случаев, когда это исключительно и непосредственно связано с интересами граждан Литовской Республики.
Латвия и Эстония уже приняли политические решения относительно прекращения международных договоров с Россией такого же характера.
Поскольку продление договора с Россией должно состояться 21 января 2025 г., цель состояла в том, чтобы расторгнуть этот договор как можно скорее – до автоматического продления его действия еще на пять лет.поли