2025.02.18 10:19

Литва демонстрирует солидарность: Науседа планирует визит в Украину

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Старший советник президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите сообщила, что в преддверии третьей годовщины с начала российской войны в Украине лидер государства планирует визит в Украину.

„Планируется визит в Украину. Всё-таки уже третья годовщина войны, и мы хотели бы продемонстрировать поддержку Литвой Украины, которая по-прежнему очень сильна даже спустя три года“, – заявила во вторник А. Скайсгирите в эфире Žinių radijas.

В феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В преддверии третьей годовщины с начала войны представители администраций США и России встретятся во вторник в Саудовской Аравии с целью начать обсуждение возможных мирных переговоров.

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