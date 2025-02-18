Литва демонстрирует солидарность: Науседа планирует визит в Украину

„Планируется визит в Украину. Всё-таки уже третья годовщина войны, и мы хотели бы продемонстрировать поддержку Литвой Украины, которая по-прежнему очень сильна даже спустя три года“, – заявила во вторник А. Скайсгирите в эфире Žinių radijas.
В феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В преддверии третьей годовщины с начала войны представители администраций США и России встретятся во вторник в Саудовской Аравии с целью начать обсуждение возможных мирных переговоров.
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