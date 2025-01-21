2025.01.21 17:25

Литва будет проверяться происхождение российского зерна, перевозимого транзитом через Клайпедский морской порт

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kauno Grūdai
Kauno Grūdai
ФОТО: Bendrovės archyvas

Обновленный меморандум о взаимопонимании, подписанный министром сельского хозяйства Игнасом Хофманасом совместно с украинскими и британскими коллегами, позволит применять проверку происхождения зерна, перевозимого Россией транзитом через литовские порты, тем самым борясь с незаконным экспортом украинского зерна из оккупированных территорий, сообщает министерство.

Согласно обновленному меморандуму, подписанному в ходе XVII Всемирного продовольственного и сельскохозяйственного форума в Берлине, Клайпедский порт станет основным центром проверки происхождения перевозимого из России зерна.

„Передовые британские технологии помогут определить место выращивания зерна, тем самым обеспечив защиту интересов украинских аграриев и прозрачность рынка“, - говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.

Как указывает министерство, ожидается, что ужесточение контроля приведет к увеличению административной нагрузки в такой степени, что продукция сомнительного происхождения потеряет свою конкурентоспособность.

Планируется, что координировать и представлять результаты исследований происхождения зерна будет Национальный институт оценки продовольственных и ветеринарных рисков.

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