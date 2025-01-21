Литва будет проверяться происхождение российского зерна, перевозимого транзитом через Клайпедский морской порт

Согласно обновленному меморандуму, подписанному в ходе XVII Всемирного продовольственного и сельскохозяйственного форума в Берлине, Клайпедский порт станет основным центром проверки происхождения перевозимого из России зерна.

„Передовые британские технологии помогут определить место выращивания зерна, тем самым обеспечив защиту интересов украинских аграриев и прозрачность рынка“, - говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.

Как указывает министерство, ожидается, что ужесточение контроля приведет к увеличению административной нагрузки в такой степени, что продукция сомнительного происхождения потеряет свою конкурентоспособность.