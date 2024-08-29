Литва будет обязана закупить определенное количество боеприпасов у завода Rheinmetall, который будет построен в стране

„Что касается обязательств, я полностью согласен, что они должны быть соразмерными, расчетливыми и логичными. И я знаю цифры, которые фигурируют относительно Rheinmetall. Мне кажется, рассчитано полностью под наши нужды“, - сказал Л. Кащюнас на форуме „Безопасно“ инициативы Delfi.
„В данном случае упор должен быть (такой – ELTA) – 155 мм (боеприпасы – ELTA) могут находиться на складах. Один из уроков Украины заключается в том, что такие боеприпасы были крайне необходимы. Теперь, пока война и Украине продолжается (...) еще будет нужна поддержка, мы сможем помочь и Украине. В данном случае, видимо, это правило здесь не будет применяться“, - сказал консерватор.
Однако председатель правления форума инвесторов, партнер юридической фирмы Ellex Valiūnas ir partneriai Роландас Валюнас предупреждает, что несмотря на то, что строительство завода Rheinmetall может привлечь в Литву и другие военно-промышленные компании, важно, чтобы обязательства перед этими компаниями были взвешенными.
„Есть еще одна небольшая проблема. Я могу только предполагать, потому что не знаю, что вместе с Rheinmetall возникают определенные обязательства Правительства по покупке части продукции. И, несомненно, таких производителей из мира будет больше. И тут у нас будет небольшой феномен вакцины от COVID – как нам посчитать, чтобы закупать и выполнять эти обязательства с умом, чтобы у нас была обеспеченная оборона, но не было огромных, ржавеющих складов и больших денег, что мы потратим на выполнение этих обязательств?“, – поднял вопросы Р. Валюнас.
Однако министр Л. Кащюнас заверил, что не видит подобных рисков в случае с Rheinmetall. По его словам, для Литовской армии крайне важно иметь запасы 155-мм артиллерийских боеприпасов.
„В данном случае, мы все подсчитали, эту квоту, назовем ее приобретением Литвы. Она вполне адекватна нашим нуждам“, - повторил глава Минобороны.
„155 (мм боеприпасы – ELTA) – поверьте, избытка не будет никогда. Я бы хранил дома, если бы он у меня был“, - пошутил он.
ELTA напоминает, что в июле Правительство одобрило предложение Министерства экономики и инноваций о том, чтобы заводу Lithuanian Center of Excellence for Ammunition, который хочет построить компания Rheinmetall, был присвоен статус проекта, обеспечивающего непосредственные нужды государственной безопасности и обороны.
Это значит, что начать строительство завода можно будет без разрешения, его нужно будет получить до окончания строительства.
Планируется, что инвестиции в завод боеприпасов составят более 180 млн евро и будет создано более 150 рабочих мест. Завод будет производить тысячи боеприпасов в год, часть из которых также будет использоваться для нужд Литовской армии.