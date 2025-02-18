Литва будет искать возможности внести существенный вклад в укрепление безопасности Арктического региона

„Безопасность Арктического региона важна как для стран Балтии и Северной Европы, так и для Канады, где Россия и Китай всё больше расширяют свое влияние. Литва совместно с партнерами в регионах Северного и Балтийского морей будет искать возможности внести значительный вклад в укрепление безопасности Арктического региона. Роль Канады здесь имеет ключевое значение“, - заявил глава литовской дипломатии.
В ходе встречи министр и посол также обсудили вопросы укрепления политического и экономического сотрудничества между Литвой и Канадой, партнерства в Индийском и Тихоокеанском регионах.
Жанетт Саутнер – первый посол Канады с резиденцией в Вильнюсе. Она приступила к исполнению своих обязанностей 10 июля 2023 года, когда в Вильнюсе официально открылось посольство Канады. До этого в Литве действовало представительство посольства Канады.
Президент США Дональд Трамп заявил, что „заберет Гренландию“, поскольку эта автономная территория Дании необходима для „международной безопасности“. По мере таяния льдов в Арктике вокруг Гренландии открываются новые судоходные пути. В результате остров, известный своими минеральными ресурсами, стал крайне желанным.
После этого заявления американского лидера Дания объявила, что выделит около 2 млрд долларов США на укрепление безопасности в стратегическом Арктическом регионе.