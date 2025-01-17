2025.01.17 16:55

Литва будет добиваться ответственности режима Лукашенко за преступления против человечности

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
ФОТО: AP / Scanpix

Литва продолжит активно оказывать всестороннюю помощь Беларуси, стремящейся восстановить демократию, и будет добиваться привлечения режима Александра Лукашенко к ответственности за преступления против человечности, заявил министр юстиции Римантас Моцкус после встречи с лидерами белорусских оппозиционных сил Светланой Тихановской и Павлом Латушко.

„Ситуация в Беларуси напрямую связана с интересами безопасности Литвы и обязывает Литву и международное сообщество предпринять активные шаги по восстановлению демократии в Беларуси. Режиму Лукашенко придется ответить за преступления против человечности, принудительную депортацию и преследование лиц, другие жестокие действия, противоречащие основным нормам международного права“, – цитируется Р. Моцкус в пресс-релизе Минюста.

В ходе встречи министр подчеркнул, что демократическая и свободная Беларусь является одной из важнейших долгосрочных целей международной политики 19-го правительства, а укрепление верховенства закона и ответственность режима за международные преступления являются приоритетными стремлениями в области правосудия.

После фальсифицированных и незаконных выборов президента Беларуси в 2020 году белорусское гражданское общество выступило против А. Лукашенко, сохраняющего авторитарный режим, возникли массовые протесты и движения оппозиционных сил за демократическое будущее Беларуси.

По данным Минюста, сотни тысяч белорусов покинули страну в поисках гуманитарной защиты. По оценкам, более 60 тыс. граждан Беларуси постоянно проживают в Литве, многие из них столкнулись и продолжают сталкиваться с притеснением со стороны режима или стали жертвами преступлений.

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