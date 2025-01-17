Литва будет добиваться ответственности режима Лукашенко за преступления против человечности

„Ситуация в Беларуси напрямую связана с интересами безопасности Литвы и обязывает Литву и международное сообщество предпринять активные шаги по восстановлению демократии в Беларуси. Режиму Лукашенко придется ответить за преступления против человечности, принудительную депортацию и преследование лиц, другие жестокие действия, противоречащие основным нормам международного права“, – цитируется Р. Моцкус в пресс-релизе Минюста.
В ходе встречи министр подчеркнул, что демократическая и свободная Беларусь является одной из важнейших долгосрочных целей международной политики 19-го правительства, а укрепление верховенства закона и ответственность режима за международные преступления являются приоритетными стремлениями в области правосудия.
После фальсифицированных и незаконных выборов президента Беларуси в 2020 году белорусское гражданское общество выступило против А. Лукашенко, сохраняющего авторитарный режим, возникли массовые протесты и движения оппозиционных сил за демократическое будущее Беларуси.
По данным Минюста, сотни тысяч белорусов покинули страну в поисках гуманитарной защиты. По оценкам, более 60 тыс. граждан Беларуси постоянно проживают в Литве, многие из них столкнулись и продолжают сталкиваться с притеснением со стороны режима или стали жертвами преступлений.