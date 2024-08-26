Литовской армии доставлены ракеты Bolide стоимостью 11 млн евро

Как указывает Минобороны, ракеты стоимостью 11 млн евро помогут обеспечить более эффективное выполнение задач ПВО.
Контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на закупку управляемых ракет Bolide зенитно-ракетного комплекса малой дальности RBS-70 Агентство оборонных ресурсов подписало осенью 2022 года.
Эта система ближнего действия была выбрана из-за ее исключительной простоты обслуживания, мобильности и полной невосприимчивости к механическим и электромагнитным помехам.
В 2024 году более 45% оборонного бюджета, или почти 1 млрд евро, предусмотрено на модернизацию Литовской армии.
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