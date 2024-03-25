Литовский военный эксперт: демократия – очень плохая форма правления, когда страна готовится к войне

– На самом деле, полгода в сегодняшних условиях – это очень много. Все зависит от того, с чем сравнивать. Если бы мы жили в абсолютно мирное время, как это было в конце 90-х или в 2010-х, когда военные строили свои планы на годы вперед, исходя из того, что уровень угрозы оценивался совершенно иначе, чем сейчас, тогда разговор был бы другим. Сегодня же речь идет о том, что у нас есть несколько лет – два-три года до потенциального столкновения России со странами НАТО, возможно, с государствами нашего региона, – и в данных временных рамках полгода – очень большой срок. Каждый день сейчас на вес золота, и деятельный человек, способный принимать и предлагать решения, очень ценен.