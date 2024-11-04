Литовский политик с группой фермеров ездил на экскурсию в Беларусь

„Фермеры Шальчининкайского района (…), получив авансные платежи за декларированные земельные участки от Литвы и ЕС, содержательно провели время и тратили полученные деньги в Беларуси у незаконно избранного президента этой страны Александра Лукашенко на Минском тракторном заводе. Фермеры Шальчининкайского района поехали в страну, где за решеткой находится больше 100 политических заключенных, в их числе и известный правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий, в стране, поддерживающей войну в Украине“, – возмущался человек, который прислал фото.

„Если вам кажется, что литовские ведомства перегибают палку, вспомните, что есть граждане Литвы, которые по политическим обвинениям находятся в белорусских тюрьмах, а ведь ехали они туда навестить близких или могилы родственников.

„Люди хотели съездить и посмотреть. Мы думали, съездим в последний раз, были в Финляндии, и подумали, а какая ситуация в Беларуси? Знаете, прямо скажу, ситуация не такая, как мы думали. Завод там старый, нам не очень понравился. (…) Еще побывали в Минске“, – рассказал политик.

Один гражданин Литвы скончался в белорусской тюрьме.

Мы знаем по июльским-августовским событиям, когда был задержан гражданин Германии только потому, что Лукашенко хотел угодить Кремлю, обвинил этого человека в разных выдуманных преступлениях и приговорил к смертной казни. Это на самом деле серьезное основание для того, чтобы не ехать в Беларусь, сам неважно было это официальное приглашение или нет“, – сказал преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ, глава вильнюсского офиса Freedom House Витис Юрконис.

По словам политолога, каждый человек перед поездкой в Беларусь должен задать себе вопрос: „Хочешь ли ты сыграть в орла и решку и испытать судьбу?“.