Литовский политик с группой фермеров ездил на экскурсию в Беларусь

Delfi получил фотографию, присланную читателем, с экскурсии фермеров Шальчининкского района в Беларуси. Среди фермеров виден и член горсовета Шальчининкайского района Тадеуш Рудзис (первый слева).
„Фермеры Шальчининкайского района (…), получив авансные платежи за декларированные земельные участки от Литвы и ЕС, содержательно провели время и тратили полученные деньги в Беларуси у незаконно избранного президента этой страны Александра Лукашенко на Минском тракторном заводе. Фермеры Шальчининкайского района поехали в страну, где за решеткой находится больше 100 политических заключенных, в их числе и известный правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий, в стране, поддерживающей войну в Украине“, – возмущался человек, который прислал фото.
Рудзис сказал, что фермеры просто хотели осмотреть тракторный завод, ездили по собственной инициативе, с белорусскими политиками не общались.
„Люди хотели съездить и посмотреть. Мы думали, съездим в последний раз, были в Финляндии, и подумали, а какая ситуация в Беларуси? Знаете, прямо скажу, ситуация не такая, как мы думали. Завод там старый, нам не очень понравился. (…) Еще побывали в Минске“, – рассказал политик.
Он даже не подумал, что поездка в Беларусь представляет какую-то опасность.
„О политике мы ни с кем не говорили“, – сказал Рудзис.
Литовские ведомства не раз предупреждали жителей и рекомендовали не ездить в Беларусь.
„Если вам кажется, что литовские ведомства перегибают палку, вспомните, что есть граждане Литвы, которые по политическим обвинениям находятся в белорусских тюрьмах, а ведь ехали они туда навестить близких или могилы родственников.
Один гражданин Литвы скончался в белорусской тюрьме.
Мы знаем по июльским-августовским событиям, когда был задержан гражданин Германии только потому, что Лукашенко хотел угодить Кремлю, обвинил этого человека в разных выдуманных преступлениях и приговорил к смертной казни. Это на самом деле серьезное основание для того, чтобы не ехать в Беларусь, сам неважно было это официальное приглашение или нет“, – сказал преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ, глава вильнюсского офиса Freedom House Витис Юрконис.
По словам политолога, каждый человек перед поездкой в Беларусь должен задать себе вопрос: „Хочешь ли ты сыграть в орла и решку и испытать судьбу?“.
„Люди говорят: „вот, сосед поехал и ничего не случилось“. Сегодня не случилось, а завтра может случиться. Мы видим это и на примере граждан Беларуси, которые сюда приезжают, неважно, программисты они или водители – четыре раза спокойно пересекают границу, а на пятый что-нибудь случается. Если хочешь испытывать судьбу, можно, но не стоит“, – сказал Юрконис.
Он заметил, что в Беларуси никто не может гарантировать безопасность человека – ни литовские, ни белорусские ведомства, ни тот, кто вас пригласит, если такой человек есть.
„Если минскому режиму покажется, что ваш арест выгоден, выгодно сделать вас заложником, он это сделает. И тут никто не поможет, это не правовое государство“, – заметил политолог.
По его словам, каждый подобный визит использует и белорусская пропаганда и необязательно сразу во время визита.
„Мы слышим раздающиеся голоса о том, что, быть может, надо перезагрузить отношения, что это соседи (…). Все это усилия режима изменить курс внешней политики не только Литвы, но и ЕС. В данном случае даже такая поездка может использоваться как пример, что ничего плохого нет, люди едут, интересуются“, – сказал Юрконис.
Он обратил внимание на то, что граждане Литвы и Беларуси, которые там побывали, рассказали, что время от времени на границе их вызывают для беседы. У них спрашивают, где они работают.
„Так тебя пытаются подцепить, ты сам того не желая, оказываешься в такой ситуации, когда появляется вопрос: а какова реальная цель визита? Хочешь ли ты оказаться в таком неудобном положении?“, – вопрошал Юрконис.