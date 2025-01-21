Литовский евродепутат об инаугурации Трампа: война России против Украины не была названа главным глобальным вызовом

„Д. Трамп ни слова не сказал о ситуации в Украине, и он вообще не назвал войну России против Украины главным глобальным вызовом на данный момент. Это значит, что он пока, видимо, придерживается мнения, что речь об этом пойдет позже“, – сказал депутат Европарламента телеканалу LRT.
„Может быть, и хорошо, что он сейчас не обещает закончить всё за день, потому что это было бы еще большей неразберихой“, – добавил политик, подчеркнув, что на это нужно время.
Д. Трамп официально стал 47-м президентом США после принесения присяги в Капитолии в понедельник.
В воскресенье, накануне своей инаугурации, избранный президент Д. Трамп на митинге в Вашингтоне в очередной раз пообещал положить конец войне в Украине и предотвратить начало Третьей мировой войны.
„Я собираюсь положить конец войне в Украине, остановить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить Третью мировую войну — вы даже не представляете, как мы близки к этому“, — заявил Трамп своим сторонникам.
Однако он в очередной раз не пояснил, как планирует прекратить боевые действия в Украине. В ходе предвыборной кампании Д. Трамп пообещал прекратить войну в течение 24 часов после вступления в должность президента.