2025.01.21 11:55

Литовский евродепутат об инаугурации Трампа: война России против Украины не была названа главным глобальным вызовом

 
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt
ELTA
Petras Auštrevičius
Petras Auštrevičius
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Тот факт, что Дональд Трамп в день своей инаугурации на пост президента США не уделил внимания российской войне в Украине, свидетельствует о том, что новый лидер США не склонен немедленно приступить к решению этой проблемы – говорит депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

„Д. Трамп ни слова не сказал о ситуации в Украине, и он вообще не назвал войну России против Украины главным глобальным вызовом на данный момент. Это значит, что он пока, видимо, придерживается мнения, что речь об этом пойдет позже“, – сказал депутат Европарламента телеканалу LRT.

„Может быть, и хорошо, что он сейчас не обещает закончить всё за день, потому что это было бы еще большей неразберихой“, – добавил политик, подчеркнув, что на это нужно время.

Д. Трамп официально стал 47-м президентом США после принесения присяги в Капитолии в понедельник.

В воскресенье, накануне своей инаугурации, избранный президент Д. Трамп на митинге в Вашингтоне в очередной раз пообещал положить конец войне в Украине и предотвратить начало Третьей мировой войны.

„Я собираюсь положить конец войне в Украине, остановить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить Третью мировую войну — вы даже не представляете, как мы близки к этому“, — заявил Трамп своим сторонникам.

Однако он в очередной раз не пояснил, как планирует прекратить боевые действия в Украине. В ходе предвыборной кампании Д. Трамп пообещал прекратить войну в течение 24 часов после вступления в должность президента.

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